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Coritiba x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Coritiba x Palmeiras
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Saiba onde vai passar o jogo entre Coritiba e Palmeiras, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Coritiba x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Coritiba e Palmeiras pelo Brasileirão será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime Video. Acesse a plataforma para assistir ao duelo em tempo real.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Coritiba x Palmeiras

Coritiba crest
Coritiba
COR
Formação
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Técnico

  • F. Seabra

Do lado do Coritiba, o técnico Fernando Seabra ainda não teve escalação provável divulgada, e não há registros oficiais de lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar a data do confronto.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não confirmou a equipe titular, sem baixas ou suspensões listadas oficialmente. O desgaste do calendário duplo entre Brasileirão e Copa Libertadores pode influenciar as escolhas do treinador português.


Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

INT
E2-2
SAN
D0-2
SAN
V0-3
BAH
V3-2
FLA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SEP

SEP - Sequência

CRU
E1-1
CPO
D0-1
FLA
V0-3
ATJ
V4-1
CHA
V1-0
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Coritiba soma nos últimos cinco jogos duas vitórias, um empate e duas derrotas. A campanha inclui um triunfo por 3 a 2 sobre o Bahia e outro por 3 a 0 diante do Santos, além de um empate por 2 a 2 com o Internacional. A equipe marcou oito gols e sofreu nove nesse recorte, com a derrota mais recente chegando por 3 a 0 contra o Flamengo.

O Palmeiras apresenta desempenho mais regular: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time marcou nove gols e sofreu três, com destaque para o placar de 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla na Libertadores e a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo no Brasileirão. O único tropeço foi a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño na competição continental.


Últimos confrontos diretos

COR

Outros

SEP

1

0

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em outubro de 2023, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 2 a 0 jogando como visitante. Nos cinco últimos duelos entre as equipes, o Palmeiras venceu quatro vezes, com apenas uma vitória do Coritiba — por 1 a 0 em fevereiro de 2021. O saldo de gols favorece amplamente o Palmeiras, que marcou 12 gols contra quatro do rival nesse período.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1812513013+1741
V
V
E
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1710433116+1534
V
D
E
V
E
3
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
4
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
5
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
189362418+630
V
V
E
D
E
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CoritibaCoritibaCOR
187562424026
D
V
V
E
D
8
São PauloSão PauloSAP
187472320+325
D
E
D
D
E
9
BotafogoBotafogoBOT
187473332+125
V
D
E
V
E
10
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
187472225-325
V
D
V
D
E
12
CorinthiansCorinthiansCOR
186661819-124
V
V
D
V
D
13
CruzeiroCruzeiroCRU
186662428-424
E
V
E
V
D
14
InternacionalInternacionalINT
185672122-121
D
D
V
E
V
15
SantosSantosSAN
195682731-421
D
V
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
195592230-820
D
D
D
D
V
18
MirassolMirassolMIR
185492025-519
V
D
V
D
E
19
RemoRemoREM
184682129-818
V
D
V
E
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
1816111735-189
D
D
D
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição, enquanto o Coritiba ocupa a sétima posição na tabela.



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