







Como assistir Coritiba x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Coritiba e Palmeiras pelo Brasileirão será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime Video. Acesse a plataforma para assistir ao duelo em tempo real.





Notícias e prováveis escalações





Do lado do Coritiba, o técnico Fernando Seabra ainda não teve escalação provável divulgada, e não há registros oficiais de lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar a data do confronto.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não confirmou a equipe titular, sem baixas ou suspensões listadas oficialmente. O desgaste do calendário duplo entre Brasileirão e Copa Libertadores pode influenciar as escolhas do treinador português.





Retrospecto recente

O Coritiba soma nos últimos cinco jogos duas vitórias, um empate e duas derrotas. A campanha inclui um triunfo por 3 a 2 sobre o Bahia e outro por 3 a 0 diante do Santos, além de um empate por 2 a 2 com o Internacional. A equipe marcou oito gols e sofreu nove nesse recorte, com a derrota mais recente chegando por 3 a 0 contra o Flamengo.

O Palmeiras apresenta desempenho mais regular: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time marcou nove gols e sofreu três, com destaque para o placar de 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla na Libertadores e a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo no Brasileirão. O único tropeço foi a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño na competição continental.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes ocorreu em outubro de 2023, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 2 a 0 jogando como visitante. Nos cinco últimos duelos entre as equipes, o Palmeiras venceu quatro vezes, com apenas uma vitória do Coritiba — por 1 a 0 em fevereiro de 2021. O saldo de gols favorece amplamente o Palmeiras, que marcou 12 gols contra quatro do rival nesse período.





Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a competição, enquanto o Coritiba ocupa a sétima posição na tabela.









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