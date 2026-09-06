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Coritiba x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Coritiba x Mirassol

Coritiba crest
Coritiba
COR
Formação
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Mirassol crest
Mirassol
MIR

Técnico

  • F. Seabra

Fernando Seabra não tem lesionados ou suspensos confirmados no elenco do Coritiba para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado, e mais detalhes sobre o grupo disponível serão adicionados antes da partida.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

CRU
D0-1
CHA
V2-1
SAP
E1-1
COR
V2-1
REM
V2-3
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MIR

MIR - Sequência

FLA
D1-5
UNI
D0-0
SAN
E1-1
SEP
E1-1
FLA
D2-0
Gol marcado (sofrido)
3/9
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Coritiba soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Remo em 31 de agosto, e o time também bateu o Corinthians por 2 a 1 em 23 de agosto. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no final de julho. Ao todo, o Coxa marcou oito gols e sofreu seis nesse período.

O Mirassol tem um retrospecto mais irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas entre Brasileirão e Copa Libertadores. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Flamengo em 2 de setembro, e o time também empatou em 1 a 1 com Palmeiras e Santos. A eliminação por 0 a 0 diante do LDU Quito na Libertadores e a goleada de 5 a 1 sofrida para o Flamengo em agosto representam os piores momentos da sequência. O time marcou três gols e sofreu oito nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CoritibaEmpateMirassol
1
0
2
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Série B
Mirassol badge
Mirassol
MIR
4
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Série B
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em 18 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Coritiba por 1 a 0 jogando no estádio do Mirassol. Antes disso, os times se enfrentaram duas vezes pela Série B em 2024: o Mirassol venceu por 4 a 1 em casa em novembro, enquanto o Coritiba levou a melhor por 1 a 0 atuando como mandante em julho. Nos três duelos registrados, cada equipe tem uma vitória, com o Mirassol levando vantagem em gols marcados no agregado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Coritiba aparece na sétima posição, enquanto o Mirassol está em 16º lugar na tabela.

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