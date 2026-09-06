Brasileirão - Rodada 26 6 de set. de 2026 - 10:00

Como assistir Coritiba x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Fernando Seabra não tem lesionados ou suspensos confirmados no elenco do Coritiba para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado, e mais detalhes sobre o grupo disponível serão adicionados antes da partida.

Retrospecto recente

O Coritiba soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Remo em 31 de agosto, e o time também bateu o Corinthians por 2 a 1 em 23 de agosto. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no final de julho. Ao todo, o Coxa marcou oito gols e sofreu seis nesse período.

O Mirassol tem um retrospecto mais irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas entre Brasileirão e Copa Libertadores. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Flamengo em 2 de setembro, e o time também empatou em 1 a 1 com Palmeiras e Santos. A eliminação por 0 a 0 diante do LDU Quito na Libertadores e a goleada de 5 a 1 sofrida para o Flamengo em agosto representam os piores momentos da sequência. O time marcou três gols e sofreu oito nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em 18 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Coritiba por 1 a 0 jogando no estádio do Mirassol. Antes disso, os times se enfrentaram duas vezes pela Série B em 2024: o Mirassol venceu por 4 a 1 em casa em novembro, enquanto o Coritiba levou a melhor por 1 a 0 atuando como mandante em julho. Nos três duelos registrados, cada equipe tem uma vitória, com o Mirassol levando vantagem em gols marcados no agregado.

Classificação

No Brasileirão, o Coritiba aparece na sétima posição, enquanto o Mirassol está em 16º lugar na tabela.

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