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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Coritiba x Grêmio

Técnico

  • F. Seabra

No Coritiba, Fernando Seabra ainda não teve a escalação provável confirmada, assim como não há registros oficiais de lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Grêmio, Renato Gaúcho também não divulgou a provável escalação, e o clube não reportou desfalques por lesão ou suspensão até agora. Mais detalhes devem ser confirmados nos treinos que antecedem a partida.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

APR
E3-3
VAS
D5-0
FLU
D4-0
BOT
E1-1
CAM
D1-0
Gol marcado (sofrido)
4/14
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
GRE

GRE - Sequência

BOT
D3-2
SEP
E0-0
REM
E1-1
INT
E1-1
CRU
D2-4
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Coritiba chega para o confronto com um retrospecto difícil nas últimas cinco partidas, registrando apenas um empate e quatro derrotas. A equipe não venceu nenhum dos cinco jogos mais recentes, tendo sofrido goleadas pesadas, como o 5 a 0 para o Vasco e o 4 a 0 para o Fluminense. No total, o time marcou seis gols e sofreu 13 nesse período, o que evidencia a fragilidade defensiva do clube.

O Grêmio também não apresenta um desempenho sólido, com uma vitória sequer nos últimos cinco jogos: três empates e duas derrotas. O time empatou com Internacional (1 a 1), Remo (1 a 1) e Palmeiras (0 a 0), mas perdeu para Cruzeiro (4 a 2) e Botafogo (3 a 2). Ao todo, o Grêmio marcou cinco gols e sofreu dez nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CoritibaEmpateGrêmio
0
1
4
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
5
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Brasileirão
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
4Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026 pelo Brasileirão, com vitória do Grêmio sobre o Coritiba por 1 a 0, jogando em casa. Olhando para os últimos cinco duelos entre os clubes na competição, o Grêmio leva vantagem, com três vitórias contra uma do Coritiba e um empate. O saldo de gols também favorece o time gaúcho, que marcou 11 gols e sofreu apenas quatro nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
3220935622+3469
V
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3214995041+951
D
D
D
V
V
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
32131184540+550
E
D
V
D
D
8
SantosSantosSAN
321210104947+246
E
V
D
E
V
9
São PauloSão PauloSAP
32127133736+143
E
V
V
D
D
10
BragantinoBragantinoBGT
32118133938+141
D
E
V
E
D
11
BotafogoBotafogoBOT
32109134451-739
D
V
E
D
D
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
32811133640-435
V
D
E
V
D
17
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3149183263-3121
V
D
D
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 12ª posição, enquanto o Grêmio aparece na 18ª colocação. O resultado deste jogo pode ter implicações diretas para ambos os lados da tabela.

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