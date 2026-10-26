Brasileirão - Rodada 32 26 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Coritiba x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Coritiba, Fernando Seabra ainda não teve a escalação provável confirmada, assim como não há registros oficiais de lesionados ou suspensos até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Grêmio, Renato Gaúcho também não divulgou a provável escalação, e o clube não reportou desfalques por lesão ou suspensão até agora. Mais detalhes devem ser confirmados nos treinos que antecedem a partida.

Retrospecto recente

O Coritiba chega para o confronto com um retrospecto difícil nas últimas cinco partidas, registrando apenas um empate e quatro derrotas. A equipe não venceu nenhum dos cinco jogos mais recentes, tendo sofrido goleadas pesadas, como o 5 a 0 para o Vasco e o 4 a 0 para o Fluminense. No total, o time marcou seis gols e sofreu 13 nesse período, o que evidencia a fragilidade defensiva do clube.

O Grêmio também não apresenta um desempenho sólido, com uma vitória sequer nos últimos cinco jogos: três empates e duas derrotas. O time empatou com Internacional (1 a 1), Remo (1 a 1) e Palmeiras (0 a 0), mas perdeu para Cruzeiro (4 a 2) e Botafogo (3 a 2). Ao todo, o Grêmio marcou cinco gols e sofreu dez nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026 pelo Brasileirão, com vitória do Grêmio sobre o Coritiba por 1 a 0, jogando em casa. Olhando para os últimos cinco duelos entre os clubes na competição, o Grêmio leva vantagem, com três vitórias contra uma do Coritiba e um empate. O saldo de gols também favorece o time gaúcho, que marcou 11 gols e sofreu apenas quatro nesse recorte.

Classificação

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a 12ª posição, enquanto o Grêmio aparece na 18ª colocação. O resultado deste jogo pode ter implicações diretas para ambos os lados da tabela.

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