Brasileirão - Rodada 27 11 de set. de 2026 - 20:00

Como assistir Coritiba x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Fernando Seabra não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Coritiba neste momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme o quadro do elenco for definido antes do apito inicial.

Odair Hellmann também não conta com informações confirmadas de desfalques no Athletico Paranaense. Nenhuma escalação projetada foi publicada pelo clube até o momento, e mais novidades sobre o grupo devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Coritiba registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol, que interrompeu uma sequência que incluía o triunfo por 2 a 3 fora de casa contra o Remo e a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians. No total, o time marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

O Athletico Paranaense soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. A derrota mais recente foi por 3 a 1 para o Cruzeiro, após um empate por 3 a 3 com o Fluminense. O Furacão também venceu o Botafogo por 2 a 3 fora de casa e o Santos por 2 a 0, totalizando nove gols marcados e nove sofridos nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 22 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Athletico Paranaense venceu em casa por 2 a 0. Antes disso, o Coritiba levou a melhor no Campeonato Paranaense de janeiro de 2026, vencendo por 1 a 0 no Couto Pereira. Nos últimos cinco duelos entre as equipes, o Athletico acumula duas vitórias, enquanto o Coritiba tem duas, e um jogo terminou empatado.

Classificação

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a sétima posição, enquanto o Athletico Paranaense está em terceiro lugar na tabela.

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