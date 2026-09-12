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Coritiba x Athletico Paranaense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Saiba onde vai passar o jogo entre Coritiba e Athletico Paranaense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 27

Como assistir Coritiba x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Coritiba x Athletico Paranaense

4-2-3-1
Coritiba crest
Coritiba
COR
Formação
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
3-4-2-1
team-logoP. Luccasteam-logoJP Chermontteam-logoTiagoteam-logoBruno Meloteam-logoJacyteam-logoThiago Santosteam-logoS. Gomezteam-logoJosuéteam-logoJ. Lavegateam-logoB. Lopesteam-logoP. Rochateam-logoMycaelteam-logoA. Diasteam-logoJ. Aguirreteam-logoDantasteam-logoJadsonteam-logoJ. Cruzteam-logoL. Esquivelteam-logoG. Benavidezteam-logoS. Mendozateam-logoL. Gustavoteam-logoK. Viveros
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
4-2-3-1
Coritiba

Time titular

Athletico Paranaense

Reservas

Técnico

  • F. Seabra
  • O. Hellmann

Fernando Seabra não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Coritiba neste momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme o quadro do elenco for definido antes do apito inicial.

Odair Hellmann também não conta com informações confirmadas de desfalques no Athletico Paranaense. Nenhuma escalação projetada foi publicada pelo clube até o momento, e mais novidades sobre o grupo devem surgir na véspera da partida.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

CHA
V2-1
SAP
E1-1
COR
V2-1
REM
V2-3
MIR
D1-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
APR

APR - Sequência

SAN
V0-2
BGT
E1-1
BOT
V2-3
FLU
E3-3
CRU
D3-1
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Coritiba registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol, que interrompeu uma sequência que incluía o triunfo por 2 a 3 fora de casa contra o Remo e a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians. No total, o time marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

O Athletico Paranaense soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. A derrota mais recente foi por 3 a 1 para o Cruzeiro, após um empate por 3 a 3 com o Fluminense. O Furacão também venceu o Botafogo por 2 a 3 fora de casa e o Santos por 2 a 0, totalizando nove gols marcados e nove sofridos nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CoritibaEmpateAthletico Paranaense
2
2
1
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
FJ
Paranaense
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Série B
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Série B
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
Coritiba badge
Coritiba
COR
1
FJ
Paranaense
Coritiba badge
Coritiba
COR
0
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 22 de março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Athletico Paranaense venceu em casa por 2 a 0. Antes disso, o Coritiba levou a melhor no Campeonato Paranaense de janeiro de 2026, vencendo por 1 a 0 no Couto Pereira. Nos últimos cinco duelos entre as equipes, o Athletico acumula duas vitórias, enquanto o Coritiba tem duas, e um jogo terminou empatado.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2615834521+2453
E
E
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2714673928+1148
V
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2612683837+142
V
D
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
27107103436-237
D
D
V
V
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
12
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
13
SantosSantosSAN
258893738-132
V
V
E
V
D
14
BotafogoBotafogoBOT
2587103740-331
E
D
D
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2577112733-628
D
V
D
D
V
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
26510112834-625
D
D
E
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2538142750-2317
V
D
V
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Coritiba ocupa a sétima posição, enquanto o Athletico Paranaense está em terceiro lugar na tabela.

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