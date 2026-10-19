Brasileirão - Rodada 31 19 de out. de 2026 - 19:00

Como assistir Corinthians x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Corinthians, Clarence Seedorf assume o comando técnico, mas informações sobre escalação provável, lesionados e suspensos ainda não foram divulgadas oficialmente — atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida. Memphis Depay é baixa confirmada, suspenso após acumular o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras. No Vitória, Jair Ventura também não teve lista de relacionados ou informações sobre desfalques divulgadas até o momento, e os dados serão atualizados à medida que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Corinthians atravessa a pior fase do clube nos últimos tempos. Nos últimos cinco jogos, o Timão não venceu nenhuma vez, somando cinco derrotas consecutivas. A mais recente foi o 4 a 1 para o Palmeiras, mas antes disso o clube já havia perdido para Internacional por 2 a 1, para o Fluminense por 3 a 1, para o Estudiantes por 1 a 0 na Copa Libertadores e para o Flamengo por 2 a 1. No total, o Corinthians marcou apenas seis gols e sofreu doze nesse período, um retrato fiel da crise que motivou a chegada de Seedorf. O Vitória, por sua vez, apresenta desempenho irregular: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O ponto alto foi o 4 a 0 sobre o Chapecoense, mas a equipe perdeu para São Paulo, Cruzeiro e empatou com o Mirassol, mostrando que a consistência ainda é um problema para Jair Ventura.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 0 a 0, com o Vitória como mandante, em abril de 2026 pelo Brasileirão. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Corinthians leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Vitória e dois empates. O Timão venceu por 1 a 0 em outubro de 2025 e por 3 a 2 em julho de 2024, enquanto o Vitória triunfou por 1 a 0 em novembro do mesmo ano.

Classificação

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 16ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Vitória aparece em 13º lugar — uma diferença pequena na tabela, mas que carrega significados opostos para os dois clubes neste momento da temporada.

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