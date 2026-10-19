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Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Corinthians x Vitória

Técnico

  • C. Seedorf

No Corinthians, Clarence Seedorf assume o comando técnico, mas informações sobre escalação provável, lesionados e suspensos ainda não foram divulgadas oficialmente — atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida. Memphis Depay é baixa confirmada, suspenso após acumular o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras. No Vitória, Jair Ventura também não teve lista de relacionados ou informações sobre desfalques divulgadas até o momento, e os dados serão atualizados à medida que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

FLA
D2-1
EST
D0-1
FLU
D1-3
INT
D2-1
SEP
D4-1
Gol marcado (sofrido)
4/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VIT

VIT - Sequência

GRE
V1-0
MIR
E2-2
CRU
D1-3
CHA
V4-0
SAP
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Corinthians atravessa a pior fase do clube nos últimos tempos. Nos últimos cinco jogos, o Timão não venceu nenhuma vez, somando cinco derrotas consecutivas. A mais recente foi o 4 a 1 para o Palmeiras, mas antes disso o clube já havia perdido para Internacional por 2 a 1, para o Fluminense por 3 a 1, para o Estudiantes por 1 a 0 na Copa Libertadores e para o Flamengo por 2 a 1. No total, o Corinthians marcou apenas seis gols e sofreu doze nesse período, um retrato fiel da crise que motivou a chegada de Seedorf. O Vitória, por sua vez, apresenta desempenho irregular: uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O ponto alto foi o 4 a 0 sobre o Chapecoense, mas a equipe perdeu para São Paulo, Cruzeiro e empatou com o Mirassol, mostrando que a consistência ainda é um problema para Jair Ventura.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CorinthiansEmpateVitória
3
2
0
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
3
Vitória badge
Vitória
VIT
2
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 0 a 0, com o Vitória como mandante, em abril de 2026 pelo Brasileirão. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Corinthians leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Vitória e dois empates. O Timão venceu por 1 a 0 em outubro de 2025 e por 3 a 2 em julho de 2024, enquanto o Vitória triunfou por 1 a 0 em novembro do mesmo ano.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3120746125+3667
V
V
E
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
4
CruzeiroCruzeiroCRU
31156105046+451
V
D
V
V
D
5
FluminenseFluminenseFLU
3114984939+1051
D
D
V
V
D
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
7
BahiaBahiaBAH
31131084439+549
D
V
D
D
V
8
SantosSantosSAN
31129104846+245
V
D
E
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
10
BragantinoBragantinoBGT
31118123936+341
E
V
E
D
D
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
31710143444-1031
D
E
E
E
D
19
RemoRemoREM
31511153449-1526
E
E
E
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 16ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Vitória aparece em 13º lugar — uma diferença pequena na tabela, mas que carrega significados opostos para os dois clubes neste momento da temporada.

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