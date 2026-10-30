Brasileirão - Rodada 33 30 de out. de 2026 - 19:00

Como assistir Corinthians x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Clarence Seedorf enfrenta uma lista extensa de desfalques no Corinthians. Memphis Depay está fora com edema na coxa direita, enquanto Raniele trata uma entorse no joelho direito e Gabriel Paulista segue em recuperação de uma lesão no adutor da perna esquerda. Zakaria Labyad e Kayke continuam indisponíveis após cirurgias no joelho. Jesse Lingard também não joga, pois cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e ainda se recupera de fraturas na sexta e na sétima costelas, treinando separado do grupo. Nenhuma escalação provável foi confirmada pelo clube, e atualizações serão divulgadas próximo ao apito inicial.

No lado do Mirassol, Rafael Guanaes ainda não confirmou a escalação e não há informações sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento. Atualizações serão adicionadas conforme o clube divulgar mais detalhes antes da partida.

Retrospecto recente

O Corinthians chega para este jogo em situação alarmante, com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Vasco da Gama, depois de o time ter virado o placar para 2 a 1 antes de sofrer dois gols nos minutos finais. A equipe também foi goleada por 4 a 1 pelo Palmeiras nessa sequência, refletindo uma fragilidade defensiva preocupante.

O Mirassol apresenta um retrospecto mais equilibrado, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Internacional, e a equipe também empatou por 1 a 1 com o São Paulo na rodada mais recente. Ao longo dos cinco jogos, o time de Rafael Guanaes marcou cinco gols e sofreu quatro.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Mirassol por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Mirassol leva vantagem, com três vitórias contra duas do Corinthians.

Classificação

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Mirassol está em 15º lugar na tabela.

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