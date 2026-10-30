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Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Corinthians x Mirassol

Técnico

  • C. Seedorf

Clarence Seedorf enfrenta uma lista extensa de desfalques no Corinthians. Memphis Depay está fora com edema na coxa direita, enquanto Raniele trata uma entorse no joelho direito e Gabriel Paulista segue em recuperação de uma lesão no adutor da perna esquerda. Zakaria Labyad e Kayke continuam indisponíveis após cirurgias no joelho. Jesse Lingard também não joga, pois cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e ainda se recupera de fraturas na sexta e na sétima costelas, treinando separado do grupo. Nenhuma escalação provável foi confirmada pelo clube, e atualizações serão divulgadas próximo ao apito inicial.

No lado do Mirassol, Rafael Guanaes ainda não confirmou a escalação e não há informações sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento. Atualizações serão adicionadas conforme o clube divulgar mais detalhes antes da partida.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

FLU
D1-3
INT
D2-1
SEP
D4-1
VIT
E1-1
VAS
D3-2
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
MIR

MIR - Sequência

BOT
V2-0
BGT
E1-1
BAH
D1-0
INT
V2-0
SAP
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Corinthians chega para este jogo em situação alarmante, com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Vasco da Gama, depois de o time ter virado o placar para 2 a 1 antes de sofrer dois gols nos minutos finais. A equipe também foi goleada por 4 a 1 pelo Palmeiras nessa sequência, refletindo uma fragilidade defensiva preocupante.

O Mirassol apresenta um retrospecto mais equilibrado, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Internacional, e a equipe também empatou por 1 a 1 com o São Paulo na rodada mais recente. Ao longo dos cinco jogos, o time de Rafael Guanaes marcou cinco gols e sofreu quatro.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CorinthiansEmpateMirassol
3
0
2
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
3
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Paulista
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
Paulista
Corinthians badge
Corinthians
COR
3
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
FJ
10Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Mirassol por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Mirassol leva vantagem, com três vitórias contra duas do Corinthians.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3322746828+4073
V
V
V
V
E
2
PalmeirasPalmeirasSEP
33201035622+3470
E
V
V
V
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
33176105246+657
V
V
V
D
V
4
FluminenseFluminenseFLU
3315995242+1054
V
D
D
D
V
5
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3315995040+1054
D
E
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
33141184842+653
V
E
D
V
D
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
33148114439+550
D
D
V
V
E
8
SantosSantosSAN
331211104947+247
E
E
V
D
E
9
BragantinoBragantinoBGT
33128134238+444
V
D
E
V
E
10
São PauloSão PauloSAP
33127143939043
D
E
V
V
D
11
BotafogoBotafogoBOT
33109144553-839
D
D
V
E
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
32108144049-938
D
V
D
E
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
GrêmioGrêmioGRE
33910143744-737
V
V
D
E
E
16
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
17
InternacionalInternacionalINT
33811143742-535
D
V
D
E
V
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
33611163651-1529
V
D
E
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3249193266-3421
D
V
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Mirassol está em 15º lugar na tabela.

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