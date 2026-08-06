Copa do Brasil - 1/8 6 de ago. de 2026 - 19:00

Como assistir Corinthians x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Fernando Diniz não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Corinthians neste jogo. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Internacional, Paulo Pezzolano também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Da mesma forma, nenhum time provável foi anunciado. Mais detalhes serão adicionados à medida que as informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Corinthians soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente para o Internacional por 2 a 0 na Copa do Brasil, em 2 de agosto. Antes disso, o time empatou sem gols com o Athletico Paranaense e em 1 a 1 com o Bahia no Brasileirão. As vitórias vieram contra o Remo, por 3 a 0, e o Grêmio, por 3 a 1 fora de casa.

O Internacional venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com três derrotas e um empate no período. O triunfo foi exatamente o 2 a 0 sobre o Corinthians na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Inter empatou em 1 a 1 com o Flamengo e perdeu para Athletico Paranaense (2 a 0), Cruzeiro (2 a 1) e Bragantino (3 a 1). Ao todo, o clube gaúcho marcou cinco gols e sofreu sete nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi o primeiro jogo desta mesma fase da Copa do Brasil, em 2 de agosto de 2026, quando o Internacional venceu por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Corinthians havia batido o Internacional por 1 a 0 no Brasileirão de abril de 2026 e empatado em 1 a 1 em outubro de 2025. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Corinthians venceu duas vezes, o Internacional uma, e houve dois empates.

Classificação

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