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Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Brasil

Corinthians x Internacional
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Saiba onde vai passar o jogo entre Corinthians e Internacional, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa do Brasil - 1/8

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Corinthians x Internacional

4-2-3-1
Corinthians crest
Corinthians
COR
Formação
Internacional crest
Internacional
INT
3-4-2-1
1H. Souza21Bidu13Gustavo Henrique3Gabriel Paulista2Matheuzinho8R. Garro49A. Luiz7B. Bidon14Raniele37Kaio18P. Raul23M. Cunha15B. Gomes25G. Mercado3G. Maripan26A. Bernabei27Paulinho6M. Bahia7J. Carbonero8B. Henrique28Vitinho10Alan Patrick
Internacional crest
Internacional
INT
4-2-3-1
Corinthians

Time titular

Internacional

Reservas

Técnico

  • F. Diniz
  • P. Pezzolano

Fernando Diniz não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Corinthians neste jogo. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as informações serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Internacional, Paulo Pezzolano também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Da mesma forma, nenhum time provável foi anunciado. Mais detalhes serão adicionados à medida que as informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

GRE
V1-3
REM
V3-0
BAH
E1-1
APR
E0-0
INT
D2-0
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
INT

INT - Sequência

BGT
D3-1
CRU
D1-2
APR
D2-0
FLA
E1-1
COR
V2-0
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Corinthians soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente para o Internacional por 2 a 0 na Copa do Brasil, em 2 de agosto. Antes disso, o time empatou sem gols com o Athletico Paranaense e em 1 a 1 com o Bahia no Brasileirão. As vitórias vieram contra o Remo, por 3 a 0, e o Grêmio, por 3 a 1 fora de casa.

O Internacional venceu apenas um dos últimos cinco jogos, com três derrotas e um empate no período. O triunfo foi exatamente o 2 a 0 sobre o Corinthians na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Inter empatou em 1 a 1 com o Flamengo e perdeu para Athletico Paranaense (2 a 0), Cruzeiro (2 a 1) e Bragantino (3 a 1). Ao todo, o clube gaúcho marcou cinco gols e sofreu sete nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CorinthiansEmpateInternacional
1
2
2
Copa do Brasil
Internacional badge
Internacional
INT
2
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
4
Internacional badge
Internacional
INT
2
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
Internacional badge
Internacional
INT
2
FJ
7Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi o primeiro jogo desta mesma fase da Copa do Brasil, em 2 de agosto de 2026, quando o Internacional venceu por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Corinthians havia batido o Internacional por 1 a 0 no Brasileirão de abril de 2026 e empatado em 1 a 1 em outubro de 2025. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Corinthians venceu duas vezes, o Internacional uma, e houve dois empates.

Classificação

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