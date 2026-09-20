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Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Corinthians x Fluminense

Técnico

  • F. Diniz

Fernando Diniz não confirmou a escalação provável do Corinthians para esta partida, e não há informações sobre lesões ou suspensões no elenco do time da casa no momento. Atualizações serão adicionadas conforme o quadro do grupo se definir.

Marcao também ainda não divulgou a escalação do Fluminense, sem confirmações de desfalques por lesão ou suspensão para o time visitante. Mais novidades sobre o elenco são esperadas na véspera do jogo.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

SAN
D0-1
CHA
D1-2
EST
E1-1
FLA
D2-1
EST
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FLU

FLU - Sequência

APR
E3-3
VAS
V1-0
CAP
V2-0
CAM
D3-1
CAP
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Corinthians acumula zero vitórias, um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Libertadores. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Estudiantes na Libertadores em 17 de setembro, resultado que se somou ao revés de 2 a 1 para o Flamengo no campeonato nacional. No total dessas cinco partidas, o time marcou quatro gols e sofreu seis.

O Fluminense registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Após bater o Platense por 2 a 0 na Libertadores e o Vasco por 1 a 0 no Brasileirão, a equipe perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1 e para o Platense por 2 a 1 na competição continental. Ao todo, o time marcou nove gols e sofreu oito nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CorinthiansEmpateFluminense
2
1
2
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
3
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 2 de abril de 2026 pelo Brasileirão, quando o Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Fluminense soma três vitórias contra duas do Corinthians, com um empate registrado no histórico recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2711793632+440
E
V
D
V
E
8
SantosSantosSAN
2710894140+138
V
V
V
V
E
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
27106113230+236
V
D
V
V
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 14ª posição, em zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense está em 5º lugar, dentro do grupo que garante vaga na próxima Copa Libertadores. O resultado deste duelo pode ter impacto direto nas ambições dos dois times na reta final da competição.

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