Brasileirão - Rodada 28 20 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Corinthians x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Fernando Diniz não confirmou a escalação provável do Corinthians para esta partida, e não há informações sobre lesões ou suspensões no elenco do time da casa no momento. Atualizações serão adicionadas conforme o quadro do grupo se definir.

Marcao também ainda não divulgou a escalação do Fluminense, sem confirmações de desfalques por lesão ou suspensão para o time visitante. Mais novidades sobre o elenco são esperadas na véspera do jogo.

Retrospecto recente

O Corinthians acumula zero vitórias, um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Libertadores. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Estudiantes na Libertadores em 17 de setembro, resultado que se somou ao revés de 2 a 1 para o Flamengo no campeonato nacional. No total dessas cinco partidas, o time marcou quatro gols e sofreu seis.

O Fluminense registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Após bater o Platense por 2 a 0 na Libertadores e o Vasco por 1 a 0 no Brasileirão, a equipe perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1 e para o Platense por 2 a 1 na competição continental. Ao todo, o time marcou nove gols e sofreu oito nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 2 de abril de 2026 pelo Brasileirão, quando o Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Fluminense soma três vitórias contra duas do Corinthians, com um empate registrado no histórico recente.

Classificação

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 14ª posição, em zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense está em 5º lugar, dentro do grupo que garante vaga na próxima Copa Libertadores. O resultado deste duelo pode ter impacto direto nas ambições dos dois times na reta final da competição.

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