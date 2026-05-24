







Como assistir Corinthians x Atlético-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Corinthians e Atlético-MG será transmitida pelo Premiere. Assine e acompanhe o jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





No lado do Corinthians, Fernando Diniz ainda não teve lesões ou suspensões confirmadas para este confronto, e o provável time titular não foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

O Atlético-MG, treinado por Eduardo Dominguez, também não tem baixas confirmadas até o momento. Nenhum atleta foi listado como suspenso ou lesionado, e a escalação projetada ainda não foi anunciada. Atualizações serão incluídas assim que os dados oficiais forem disponibilizados.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Corinthians soma dois empates, duas vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 3 a 1 para o Botafogo no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência que incluía a virada sobre o São Paulo por 3 a 2 e a vitória por 1 a 0 sobre o Barra na Copa do Brasil. Os dois empates vieram na Copa Libertadores, contra Santa Fe e Peñarol, ambos por 1 a 1. No total, o Timão marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

O Atlético-MG chega em forma superior, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2 a 0 sobre o Cienciano na Copa Sul-Americana. Antes disso, o Galo bateu o Mirassol por 3 a 1 e o Ceará por 2 a 1, com empates contra o Botafogo por 1 a 1 no Brasileirão e contra o Juventud de las Piedras por 2 a 2 na Sul-Americana. O time mineiro balançou as redes dez vezes e cedeu seis gols nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes no Brasileirão é marcado pelo equilíbrio. O confronto mais recente aconteceu em outubro de 2025, quando o Corinthians venceu por 1 a 0 jogando em casa. Nas outras quatro partidas do levantamento, o Atlético-MG somou uma vitória por 2 a 1 e dois empates sem gols, enquanto os times também dividiram um empate por 1 a 1 em 2023. O Corinthians tem a vantagem no encontro mais recente, mas o saldo geral aponta para uma série equilibrada, sem domínio claro de nenhum dos lados.





Classificação

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a parte de baixo da tabela, o que torna este jogo em casa um compromisso de grande urgência para o time paulista. O Atlético-MG está posicionado no meio da classificação, com espaço para subir dependendo do resultado.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.