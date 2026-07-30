



Brasileirão - Rodada 21 30 de jul. de 2026 - 18:30





Como assistir Corinthians x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Corinthians x Athletico Paranaense estão listados abaixo. A partida pode ser acompanhada pelo Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere.





Notícias e prováveis escalações





Fernando Diniz não tem desfalques confirmados para o Corinthians neste momento. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada, e o onze provável ainda não foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme o horário do jogo se aproxima.

Odair Hellmann também não tem baixas confirmadas no Athletico Paranaense. Assim como o adversário, o clube paranaense não registrou lesionados ou suspensos até o momento, e a escalação projetada será publicada quando disponível.





Retrospecto recente

O Corinthians soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas entre todas as competições. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Bahia no Brasileirão. Antes disso, o clube venceu o Remo por 3 a 0 e o Grêmio por 3 a 1 fora de casa. A única derrota no período veio diante do Platense na Copa Libertadores, por 2 a 0.

O Athletico Paranaense ganhou quatro das últimas cinco partidas, com apenas um empate no período. O triunfo mais recente foi por 2 a 0 sobre o Internacional no Brasileirão. O Furacão também venceu o São Paulo por 2 a 1 fora de casa e o Mirassol por 1 a 0. O único resultado sem vitória foi o empate em 1 a 1 com o Flamengo. O Athletico marcou sete gols e sofreu apenas três nesse período.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 19 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com o Athletico Paranaense vencendo o Corinthians por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, os times se encontraram duas vezes pela Copa do Brasil em 2025, com o Corinthians levando a melhor nas duas ocasiões: 2 a 0 em São Paulo e 1 a 0 no Paraná. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Corinthians venceu três vezes, o Athletico ganhou uma, e um duelo terminou empatado.





Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição, enquanto o Corinthians está em nono lugar na tabela.









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