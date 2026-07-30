Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Brasileirão
team-logoCorinthians
team-logoAthletico Paranaense
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! Zapping
GOAL-e

Traduzido por

Corinthians x Athletico Paranaense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Corinthians x Athletico Paranaense
Corinthians
Athletico Paranaense
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Corinthians e Athletico Paranaense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


crest
Brasileirão - Rodada 21


Como assistir Corinthians x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Globoplay

Globoplay

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui


O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Corinthians x Athletico Paranaense estão listados abaixo. A partida pode ser acompanhada pelo Globoplay, Zapping, Claro+, Sky+, Vivo Play e Premiere.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Corinthians x Athletico Paranaense

Corinthians crest
Corinthians
COR
Formação
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR

Técnico

  • F. Diniz

Fernando Diniz não tem desfalques confirmados para o Corinthians neste momento. Nenhuma lesão ou suspensão foi registrada, e o onze provável ainda não foi divulgado. As informações serão atualizadas conforme o horário do jogo se aproxima.

Odair Hellmann também não tem baixas confirmadas no Athletico Paranaense. Assim como o adversário, o clube paranaense não registrou lesionados ou suspensos até o momento, e a escalação projetada será publicada quando disponível.


Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

CAM
V1-0
CAP
D0-2
GRE
V1-3
REM
V3-0
BAH
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
APR

APR - Sequência

FLA
E1-1
REM
V1-2
MIR
V1-0
SAP
V1-2
INT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Corinthians soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas entre todas as competições. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Bahia no Brasileirão. Antes disso, o clube venceu o Remo por 3 a 0 e o Grêmio por 3 a 1 fora de casa. A única derrota no período veio diante do Platense na Copa Libertadores, por 2 a 0.

O Athletico Paranaense ganhou quatro das últimas cinco partidas, com apenas um empate no período. O triunfo mais recente foi por 2 a 0 sobre o Internacional no Brasileirão. O Furacão também venceu o São Paulo por 2 a 1 fora de casa e o Mirassol por 1 a 0. O único resultado sem vitória foi o empate em 1 a 1 com o Flamengo. O Athletico marcou sete gols e sofreu apenas três nesse período.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

CorinthiansEmpateAthletico Paranaense
4
1
0
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Copa do Brasil
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Copa do Brasil
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
5
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 19 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com o Athletico Paranaense vencendo o Corinthians por 1 a 0 jogando em casa. Antes disso, os times se encontraram duas vezes pela Copa do Brasil em 2025, com o Corinthians levando a melhor nas duas ocasiões: 2 a 0 em São Paulo e 1 a 0 no Paraná. Nos cinco jogos mais recentes entre as equipes, o Corinthians venceu três vezes, o Athletico ganhou uma, e um duelo terminou empatado.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
219753025+534
E
E
E
E
D
5
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
6
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
MirassolMirassolMIR
206592327-423
V
E
V
D
V
15
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
16
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
17
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
18
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
19
RemoRemoREM
2156102434-1021
D
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição, enquanto o Corinthians está em nono lugar na tabela.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google