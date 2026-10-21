Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

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Notícias e prováveis escalações

O Como deve entrar em campo com Robert Sanchez na meta, tendo Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic na defesa. O meio-campo projetado conta com Luis Milla, Jesus Rodriguez, Kaiki, Maximo Perrone e Martin Baturina, com Nico Paz como referência ofensiva. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco de Fábregas.

O Manchester United de Carrick deve escalar Senne Lammens no gol, com Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Leny Yoro e Ayden Heaven na linha defensiva. Andrey Santos, Carlos Baleba e Bruno Fernandes formam o meio-campo, enquanto Marcus Rashford, Youri Tielemans e Bryan Mbeumo completam o ataque projetado. Assim como o adversário, o United não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados.

Retrospecto recente

O Como soma neste momento um aproveitamento de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu a Fiorentina por 3 a 1 na rodada mais recente do campeonato italiano, mas perdeu para o Feyenoord por 3 a 2 na Liga dos Campeões. No período, o time marcou oito gols e sofreu seis.

O Manchester United não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com três empates e duas derrotas. A equipe ficou no 1 a 1 com o Leeds na rodada mais recente da Premier League e perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Ao longo dos cinco jogos, o United balançou as redes cinco vezes e foi vazado oito.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Como e Manchester United não estão disponíveis para este período analisado.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, Como ocupa a 12ª posição e Manchester United aparece logo abaixo, na 13ª colocação. Os dois clubes chegam ao confronto em situação muito próxima na classificação, o que torna o resultado ainda mais determinante para as ambições europeias de ambos.

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