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Como x Manchester United
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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Como x Manchester United

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. ButezJ. ButezJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoA. ValleA. ValleM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaL. MillaL. MillaN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaA. DouvikasA. DouvikasS. LammensS. LammensN. MazraouiN. MazraouiM. de LigtM. de LigtH. MaguireH. MaguireD. DalotD. DalotM. MountM. MountY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. MbeumoB. MbeumoM. CunhaM. CunhaB. FernandesB. Fernandes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Time titular

Manchester United

Reservas

Técnico

  • Cesc Fábregas
  • M. Carrick

O Como deve entrar em campo com Robert Sanchez na meta, tendo Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic na defesa. O meio-campo projetado conta com Luis Milla, Jesus Rodriguez, Kaiki, Maximo Perrone e Martin Baturina, com Nico Paz como referência ofensiva. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco de Fábregas.

O Manchester United de Carrick deve escalar Senne Lammens no gol, com Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Leny Yoro e Ayden Heaven na linha defensiva. Andrey Santos, Carlos Baleba e Bruno Fernandes formam o meio-campo, enquanto Marcus Rashford, Youri Tielemans e Bryan Mbeumo completam o ataque projetado. Assim como o adversário, o United não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados.

Retrospecto recente

COM

COM - Sequência

PAR
V2-1
FRC
D2-0
ROM
E0-0
FEY
D3-2
FIO
V1-3
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MUN

MUN - Sequência

BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Como soma neste momento um aproveitamento de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu a Fiorentina por 3 a 1 na rodada mais recente do campeonato italiano, mas perdeu para o Feyenoord por 3 a 2 na Liga dos Campeões. No período, o time marcou oito gols e sofreu seis.

O Manchester United não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com três empates e duas derrotas. A equipe ficou no 1 a 1 com o Leeds na rodada mais recente da Premier League e perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Ao longo dos cinco jogos, o United balançou as redes cinco vezes e foi vazado oito.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Como e Manchester United não estão disponíveis para este período analisado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, Como ocupa a 12ª posição e Manchester United aparece logo abaixo, na 13ª colocação. Os dois clubes chegam ao confronto em situação muito próxima na classificação, o que torna o resultado ainda mais determinante para as ambições europeias de ambos.

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