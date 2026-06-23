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Colômbia x RD Congo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Colômbia x RD Congo
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Saiba onde vai passar o jogo entre Colômbia e RD Congo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Colômbia x RD Congo online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, Colômbia x RD Congo terá transmissão ao vivo pela TV aberta e fechada, além de plataformas de streaming. As opções de canal de TV e transmissão online estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Colômbia x RD Congo

4-2-3-1
Colômbia crest
Colômbia
COL
Formação
RD Congo crest
RD Congo
COD
5-3-2
12C. Vargas17J. Mojica23D. Sanchez2D. Munoz3J. Lucumi16J. Lerma10J. Rodriguez11J. Arias14G. Puerta7L. Diaz25L. Suarez1L. Mpasi-Nzau2A. Wan-Bissaka3S. Kapuadi4A. Tuanzebe22C. Mbemba26A. Masuaku8S. Moutoussamy25E. Kayembe14N. Sadiki20Y. Wissa17C. Bakambu
RD Congo crest
RD Congo
COD
4-2-3-1
Colômbia

Time titular

RD Congo

Técnico

  • N. Lorenzo
  • S. Desabre

Néstor Lorenzo não tem desfalques confirmados para o confronto. O técnico colombiano deve manter a escalação que venceu o Uzbequistão: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; e Luis Suárez.

Sébastien Desabre também não registra lesionados ou suspensos confirmados. O provável time dos Leopardos é: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Noah Sadiki; Yoane Wissa e Cédric Bakambu. Informações adicionais serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

COL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

COD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

A Colômbia venceu três dos últimos cinco jogos, sem empates e com duas derrotas. Na estreia da Copa do Mundo, bateu o Uzbequistão por 3 a 1 em 18 de junho, e antes havia derrotado a Jordânia por 2 a 0 e a Costa Rica por 3 a 1 em amistosos de junho. As únicas derrotas foram para a França (3 a 1) e para a Croácia (2 a 1), ambas em março. Ao todo, a equipe marcou 10 gols e sofreu sete nesse período.

A RD Congo soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com Portugal em 17 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, perdeu para o Chile por 2 a 1 em amistoso de junho, empatou sem gols com a Dinamarca em 3 de junho, venceu a Jamaica por 1 a 0 nas eliminatórias e bateu as Bermudas por 2 a 0 em amistoso de março. A equipe marcou cinco gols e sofreu quatro nesse recorte.


Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Colômbia e RD Congo no conjunto de dados disponível. O duelo desta Copa do Mundo 2026 será o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.


Classificação

No Grupo K, a Colômbia ocupa a primeira posição, enquanto a RD Congo está em segundo lugar após a primeira rodada.



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