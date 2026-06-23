



Copa do Mundo - K Guadalajara Stadium





Como assistir Colômbia x RD Congo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, Colômbia x RD Congo terá transmissão ao vivo pela TV aberta e fechada, além de plataformas de streaming. As opções de canal de TV e transmissão online estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Néstor Lorenzo não tem desfalques confirmados para o confronto. O técnico colombiano deve manter a escalação que venceu o Uzbequistão: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; e Luis Suárez.

Sébastien Desabre também não registra lesionados ou suspensos confirmados. O provável time dos Leopardos é: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Noah Sadiki; Yoane Wissa e Cédric Bakambu. Informações adicionais serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Colômbia venceu três dos últimos cinco jogos, sem empates e com duas derrotas. Na estreia da Copa do Mundo, bateu o Uzbequistão por 3 a 1 em 18 de junho, e antes havia derrotado a Jordânia por 2 a 0 e a Costa Rica por 3 a 1 em amistosos de junho. As únicas derrotas foram para a França (3 a 1) e para a Croácia (2 a 1), ambas em março. Ao todo, a equipe marcou 10 gols e sofreu sete nesse período.

A RD Congo soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com Portugal em 17 de junho, pela Copa do Mundo. Antes disso, perdeu para o Chile por 2 a 1 em amistoso de junho, empatou sem gols com a Dinamarca em 3 de junho, venceu a Jamaica por 1 a 0 nas eliminatórias e bateu as Bermudas por 2 a 0 em amistoso de março. A equipe marcou cinco gols e sofreu quatro nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Colômbia e RD Congo no conjunto de dados disponível. O duelo desta Copa do Mundo 2026 será o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.





Classificação

No Grupo K, a Colômbia ocupa a primeira posição, enquanto a RD Congo está em segundo lugar após a primeira rodada.









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