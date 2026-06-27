



Copa do Mundo - K Miami Stadium





Como assistir Colômbia x Portugal online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Colômbia e Portugal tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais e serviços de streaming disponíveis para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Para este jogo, Néstor Lorenzo deve escalar a Colômbia com Camilo Vargas no gol; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica na defesa; Jefferson Lerma, Jhon Arias e Gustavo Puerta no meio-campo; e James Rodríguez apoiando Luís Díaz e Luís Suárez no ataque. A comissão técnica colombiana não registrou lesionados nem suspensos para o confronto.

Roberto Martínez deve mandar Portugal a campo com Diogo Costa na meta; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes na linha defensiva; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes no meio; Pedro Neto e João Félix nos flancos; e Cristiano Ronaldo como centroavante. Assim como a Colômbia, a seleção portuguesa não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados. Informações adicionais serão atualizadas conforme a aproximação do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Colômbia chega ao jogo com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota, sofrida diante da França por 3 a 1 em amistoso em março. Na Copa do Mundo, Los Cafeteros venceram Uzbequistão por 3 a 1 e RD Congo por 1 a 0, somando seis pontos e liderando o Grupo K. Nos amistosos preparatórios, bateram Jordânia por 2 a 0 e Costa Rica por 3 a 1. No total dos cinco jogos, a equipe de Lorenzo marcou oito gols e sofreu cinco.

Portugal também chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. A Seleção das Quinas empatou com a RD Congo por 1 a 1 na estreia do Mundial, mas respondeu com a goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Antes do torneio, venceu Nigéria por 2 a 1, Chile por 2 a 1 e Estados Unidos por 2 a 0 em amistosos. Nos cinco jogos, Portugal marcou 11 gols e sofreu apenas dois.





Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Colômbia e Portugal não estão disponíveis no histórico recente fornecido. Mais informações serão adicionadas conforme disponibilidade.





Classificação

No Grupo K da Copa do Mundo 2026, a Colômbia ocupa a primeira posição, enquanto Portugal aparece em segundo lugar na tabela.









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