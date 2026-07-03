



Copa do Mundo - Fase Final Kansas City Stadium





Como assistir Colômbia x Gana online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Colômbia x Gana estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





A Colômbia não tem desfalques por lesão ou suspensão confirmados para este jogo. Néstor Lorenzo deve escalar o seguinte time provável: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Suárez.

Gana também não registra lesionados ou suspensos até o momento. O time provável de Carlos Queiroz deve ser: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. Atualizações serão adicionadas conforme o horário do jogo se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Colômbia chega à fase eliminatória com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com Portugal em 27 de junho, que confirmou a liderança do Grupo K. Antes disso, a equipe venceu a RD Congo por 1 a 0 e estreou no torneio com uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. Nos amistosos de preparação, bateu a Jordânia por 2 a 0 e a Costa Rica por 3 a 1. Nos cinco jogos, a Colômbia marcou seis gols e não sofreu nenhum.

Gana acumula dois empates, uma vitória e duas derrotas nos últimos cinco confrontos. O jogo mais recente foi a derrota por 2 a 1 para a Croácia em 27 de junho. Antes disso, a seleção segurou a Inglaterra em um empate sem gols e estreou na Copa com uma vitória por 1 a 0 sobre o Panamá. Nos amistosos, empatou por 1 a 1 com o País de Gales e perdeu por 2 a 0 para o México. Ao todo, as Black Stars marcaram três gols e sofreram quatro nos últimos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Colômbia e Gana nos últimos cinco jogos entre as seleções. Este é o primeiro encontro entre os dois países em uma grande competição, tornando o duelo em Kansas City um capítulo inédito para ambas as nações.





Classificação

A Colômbia encerrou a fase de grupos na primeira posição do Grupo K. Gana avançou como terceira colocada do Grupo L.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.