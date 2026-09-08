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Club Brugge x Aston Villa
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Club Brugge x Aston Villa

4-2-3-1
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer44B. Mechele64K. Sabbe3H. Lee65J. Seys10H. Vetlesen9C. Forbs67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3V. Nilsson Lindeloef22I. Maatsen14P. Torres7J. McGinn35J. Gomes8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Club Brugge

Time titular

Aston Villa

Técnico

  • I. Leko
  • U. Emery

No Club Brugge, Ivan Leko tem como desfalque confirmado Joel Ordoñez, que segue fora por lesão. O provável time titular conta com Yann Sommer no gol, Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Joaquin Seys na defesa, Hugo Vetlesen, Carlos Forbs, Mamadou Diakhon e Freddie Potts no meio, com Hans Vanaken e Nicolo Tresoldi formando o ataque.

Na Aston Villa, Unai Emery não poderá contar com Johan Manzambi, que está lesionado. A escalação provável tem Zion Suzuki na meta, Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen e Pau Torres na linha defensiva, John McGinn, João Gomes, Boubacar Kamara e George Hemmings no meio, com Emiliano Buendía e Nicolas Jackson como referências ofensivas.

Retrospecto recente

CLB

CLB - Sequência

KOR
V3-0
OHL
V0-3
CER
V1-0
GNT
D2-1
LOM
V0-1
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AVL

AVL - Sequência

PSG
D2-1
BMG
D2-1
BHA
D4-0
ARS
D0-1
HUL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Club Brugge registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, todos pelo Campeonato Belga. A equipe venceu Lommel, Cercle Brugge, OH Leuven e Kortrijk, mas perdeu para o Gent por 2 a 1. No total, os belgas marcaram sete gols e sofreram três nesse período.

A Aston Villa soma apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Hull City pela Premier League, após a pesada derrota por 4 a 0 para o Brighton. Os Villans marcaram três gols e cederam oito no mesmo intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Club BruggeEmpateAston Villa
1
0
2
Liga dos Campeões
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
0
FJ
Liga dos Campeões
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FJ
Liga dos Campeões
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 12 de março de 2025, pela Liga dos Campeões, com vitória da Aston Villa por 3 a 0 em casa. Nos três jogos registrados entre as equipes, a Villa venceu dois e o Brugge venceu um, com a única vitória belga sendo por 1 a 0 no Jan Breydel Stadion em novembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na Liga dos Campeões, tanto Club Brugge quanto Aston Villa ocupam a primeira posição em seus respectivos grupos, de acordo com os dados disponíveis.

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