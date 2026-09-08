Liga dos Campeões - Rodada 1 8 de set. de 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

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Notícias e prováveis escalações

No Club Brugge, Ivan Leko tem como desfalque confirmado Joel Ordoñez, que segue fora por lesão. O provável time titular conta com Yann Sommer no gol, Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Joaquin Seys na defesa, Hugo Vetlesen, Carlos Forbs, Mamadou Diakhon e Freddie Potts no meio, com Hans Vanaken e Nicolo Tresoldi formando o ataque.

Na Aston Villa, Unai Emery não poderá contar com Johan Manzambi, que está lesionado. A escalação provável tem Zion Suzuki na meta, Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen e Pau Torres na linha defensiva, John McGinn, João Gomes, Boubacar Kamara e George Hemmings no meio, com Emiliano Buendía e Nicolas Jackson como referências ofensivas.

Retrospecto recente

O Club Brugge registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, todos pelo Campeonato Belga. A equipe venceu Lommel, Cercle Brugge, OH Leuven e Kortrijk, mas perdeu para o Gent por 2 a 1. No total, os belgas marcaram sete gols e sofreram três nesse período.

A Aston Villa soma apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Hull City pela Premier League, após a pesada derrota por 4 a 0 para o Brighton. Os Villans marcaram três gols e cederam oito no mesmo intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 12 de março de 2025, pela Liga dos Campeões, com vitória da Aston Villa por 3 a 0 em casa. Nos três jogos registrados entre as equipes, a Villa venceu dois e o Brugge venceu um, com a única vitória belga sendo por 1 a 0 no Jan Breydel Stadion em novembro de 2024.

Classificação

Na Liga dos Campeões, tanto Club Brugge quanto Aston Villa ocupam a primeira posição em seus respectivos grupos, de acordo com os dados disponíveis.

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