Copa Sul-Americana - 1/8 13 de ago. de 2026 - 20:30

Como assistir Cienciano x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Do lado do Cienciano, o técnico Horacio Melgarejo não tem informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as novidades serão atualizadas conforme se aproximar o início da partida.

No Botafogo, o treinador Franclim Carvalho também não tem baixas confirmadas registradas para este confronto. Assim como o adversário, a equipe carioca não divulgou sua escalação provável, e o boletim médico será atualizado antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Cienciano soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Alianza Atlético no Campeonato Peruano em 6 de agosto. O resultado mais expressivo desse período foi a goleada de 4 a 0 sobre o Lanús pela Copa Sul-Americana em 30 de julho. Ao longo das cinco partidas, o time peruano marcou sete gols e sofreu quatro.

O Botafogo registra três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão em 9 de agosto. Antes disso, a equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa e o Santos por 2 a 1. Nos cinco jogos, o Botafogo marcou quatro gols e sofreu três, mantendo um empate sem gols contra o Vitória.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Cienciano e Botafogo disponíveis para análise. Este pode ser um dos primeiros encontros entre os dois clubes em competições oficiais da CONMEBOL.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Botafogo ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Cienciano figura em segundo lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.