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Copa Sul-Americana
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Cienciano x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Cienciano x Botafogo
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Saiba onde vai passar o jogo entre Cienciano e Botafogo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Sul-Americana - 1/8

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cienciano x Botafogo

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Cienciano
CIE
Formação
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Botafogo
BOT
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Botafogo
BOT

Técnico

  • H. Melgarejo

Do lado do Cienciano, o técnico Horacio Melgarejo não tem informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as novidades serão atualizadas conforme se aproximar o início da partida.

No Botafogo, o treinador Franclim Carvalho também não tem baixas confirmadas registradas para este confronto. Assim como o adversário, a equipe carioca não divulgou sua escalação provável, e o boletim médico será atualizado antes do apito inicial.

Retrospecto recente

CIE

CIE - Sequência

LAN
D2-0
AJP
D2-0
LAN
V4-0
UNI
V2-0
ALA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
BOT

BOT - Sequência

BAH
D2-1
SAN
V2-1
VIT
E0-0
CRU
V0-1
FLU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Cienciano soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Alianza Atlético no Campeonato Peruano em 6 de agosto. O resultado mais expressivo desse período foi a goleada de 4 a 0 sobre o Lanús pela Copa Sul-Americana em 30 de julho. Ao longo das cinco partidas, o time peruano marcou sete gols e sofreu quatro.

O Botafogo registra três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão em 9 de agosto. Antes disso, a equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa e o Santos por 2 a 1. Nos cinco jogos, o Botafogo marcou quatro gols e sofreu três, mantendo um empate sem gols contra o Vitória.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Cienciano e Botafogo disponíveis para análise. Este pode ser um dos primeiros encontros entre os dois clubes em competições oficiais da CONMEBOL.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Botafogo ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Cienciano figura em segundo lugar.

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