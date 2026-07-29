Brasileirão - Rodada 21 29 de jul. de 2026 - 11:00

Como assistir Chapecoense x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Chapecoense x Vasco terá transmissão ao vivo pelas plataformas listadas abaixo. Confira as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar o jogo em tempo real.

Notícias e prováveis escalações

A Chapecoense é comandada por Lacerda, mas nenhuma informação confirmada sobre lesionados ou suspensos está disponível até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube, e as atualizações serão incluídas conforme surgirem novidades antes da partida.

No Vasco, Pedro Emanuel prepara o time sem que haja dados confirmados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação provável foi fornecida pelo clube carioca. Mais informações sobre o elenco devem surgir nas horas que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

A Chapecoense soma apenas um empate e quatro derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Santos no Brasileirão, e antes disso o time sofreu uma derrota pesada por 4 a 0 para o Flamengo. O clube também foi derrotado pelo Bahia (0-2), pelo Palmeiras (0-1) e pelo Cruzeiro (1-2) nesse período. A Chapecoense marcou cinco gols e sofreu nove nessas cinco rodadas, um retrospecto que reflete as dificuldades do elenco.

O Vasco registra um aproveitamento igualmente baixo: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória veio sobre o Barracas Central por 3 a 0 na Copa Sul-Americana, enquanto o resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão. O clube também empatou por 2 a 2 com o Independiente Medellín e perdeu para Vitória (0-1) e Atlético-MG (0-1) nesse intervalo. O Vasco não vence no campeonato brasileiro há três jogos consecutivos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando Vasco e Chapecoense empataram por 1 a 1 no Brasileirão. Antes disso, as equipes se encontraram duas vezes na Série B de 2022, com dois empates sem gols, e se enfrentaram também em 2019 pelo Brasileirão, quando o Vasco venceu por 2 a 1 jogando fora de casa. Nos últimos cinco duelos, o histórico aponta dois empates, uma vitória para o Vasco e uma para a Chapecoense, com o confronto mais antigo da série, em setembro de 2019, sendo o único com resultado fora do empate nesse recorte recente.

Classificação

No Brasileirão, a Chapecoense ocupa a 20ª posição, enquanto o Vasco está em 17º lugar na tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.