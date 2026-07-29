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Brasileirão
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Chapecoense x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Chapecoense x Vasco
Chapecoense
Vasco
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Chapecoense e Vasco, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 21

Como assistir Chapecoense x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Chapecoense x Vasco terá transmissão ao vivo pelas plataformas listadas abaixo. Confira as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar o jogo em tempo real.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Chapecoense x Vasco

Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Formação
Vasco crest
Vasco
VAS
Vasco crest
Vasco
VAS

Técnico

  • Lacerda

A Chapecoense é comandada por Lacerda, mas nenhuma informação confirmada sobre lesionados ou suspensos está disponível até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube, e as atualizações serão incluídas conforme surgirem novidades antes da partida.

No Vasco, Pedro Emanuel prepara o time sem que haja dados confirmados sobre desfalques por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação provável foi fornecida pelo clube carioca. Mais informações sobre o elenco devem surgir nas horas que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

CHA

CHA - Sequência

CRU
D2-1
SEP
D1-0
BAH
D2-0
FLA
D0-4
SAN
E2-2
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VAS

VAS - Sequência

BAC
V3-0
CAM
D0-1
VIT
D1-0
IME
E2-2
MIR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Chapecoense soma apenas um empate e quatro derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Santos no Brasileirão, e antes disso o time sofreu uma derrota pesada por 4 a 0 para o Flamengo. O clube também foi derrotado pelo Bahia (0-2), pelo Palmeiras (0-1) e pelo Cruzeiro (1-2) nesse período. A Chapecoense marcou cinco gols e sofreu nove nessas cinco rodadas, um retrospecto que reflete as dificuldades do elenco.

O Vasco registra um aproveitamento igualmente baixo: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória veio sobre o Barracas Central por 3 a 0 na Copa Sul-Americana, enquanto o resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Mirassol no Brasileirão. O clube também empatou por 2 a 2 com o Independiente Medellín e perdeu para Vitória (0-1) e Atlético-MG (0-1) nesse intervalo. O Vasco não vence no campeonato brasileiro há três jogos consecutivos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ChapecoenseEmpateVasco
0
4
1
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
Série B
Vasco badge
Vasco
VAS
0
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Vasco badge
Vasco
VAS
2
FJ
3Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando Vasco e Chapecoense empataram por 1 a 1 no Brasileirão. Antes disso, as equipes se encontraram duas vezes na Série B de 2022, com dois empates sem gols, e se enfrentaram também em 2019 pelo Brasileirão, quando o Vasco venceu por 2 a 1 jogando fora de casa. Nos últimos cinco duelos, o histórico aponta dois empates, uma vitória para o Vasco e uma para a Chapecoense, com o confronto mais antigo da série, em setembro de 2019, sendo o único com resultado fora do empate nesse recorte recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2013523416+1844
D
V
V
V
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1911533617+1938
E
V
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
209653025+533
E
E
E
D
V
5
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
208752925+431
E
E
V
V
D
7
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
208482525028
V
E
V
D
V
9
CorinthiansCorinthiansCOR
207762220+228
E
V
V
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
207672527-227
E
D
D
V
V
11
CruzeiroCruzeiroCRU
207672630-427
D
V
E
V
E
12
São PauloSão PauloSAP
207582523+226
E
D
D
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
207582227-526
D
E
V
D
V
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
GrêmioGrêmioGRE
205782226-422
E
D
D
V
E
16
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
205692332-921
V
D
V
D
V
19
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, a Chapecoense ocupa a 20ª posição, enquanto o Vasco está em 17º lugar na tabela.

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