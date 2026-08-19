Copa Libertadores - 1/8 19 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Cerro Porteño x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Cerro Porteño é treinado por Ariel Holan, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para os mandantes neste momento. Não há escalação provável divulgada. As novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não tem baixas confirmadas nem lista de suspensos divulgada até o momento. Nenhuma escalação provável foi anunciada pelo clube. Mais informações devem surgir nos dias anteriores ao confronto.

Retrospecto recente

O Cerro Porteño soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi sobre o Sportivo San Lorenzo por 1 a 0 no dia 16 de agosto, enquanto o empate em 1 a 1 com o Palmeiras pela Libertadores, no dia 12, ficou entre os resultados positivos. No entanto, derrotas para o Sportivo Ameliano e o 2 de Mayo mostram uma equipe instável fora das competições continentais. O Cerro marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Palmeiras registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Fluminense no Brasileirão em 15 de agosto, resultado que seguiu o empate sem gols com o Internacional. A equipe também perdeu para o Fortaleza na Copa do Brasil por 3 a 2, mas venceu o mesmo adversário por 3 a 0 dias antes. O Verdão marcou nove gols e sofreu oito nesse intervalo, um saldo que reflete a irregularidade defensiva do time.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi o empate em 1 a 1 no Allianz Parque, em 12 de agosto de 2026, pela Copa Libertadores. Antes disso, o Cerro Porteño venceu por 1 a 0 em São Paulo, também pela Libertadores, em maio de 2026. Nos últimos cinco encontros entre os dois, o Palmeiras venceu dois, o Cerro Porteño um, e dois terminaram empatados, com o Verdão marcando sete gols contra três dos paraguaios.

Classificação

Copa Libertadores Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Cerro Porteño CPO 6 4 1 1 6 2 +4 13 V V V E V 2 Palmeiras SEP 6 3 2 1 10 5 +5 11 V D V E V 3 Sporting Cristal SCR 6 2 0 4 6 9 -3 6 D D D V D 4 Junior Barranquilla ATJ 6 1 1 4 5 11 -6 4 D V D D D Classificação às quartas de final Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, o Cerro Porteño lidera o grupo na primeira posição, com o Palmeiras logo atrás, em segundo.

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