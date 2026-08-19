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Copa Libertadores
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Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Cerro Porteño x Palmeiras
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Palmeiras
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Saiba onde vai passar o jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - 1/8

Como assistir Cerro Porteño x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño crest
Cerro Porteño
CPO
Formação
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Palmeiras
SEP
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Técnico

  • A. Holan

O Cerro Porteño é treinado por Ariel Holan, mas nenhuma informação confirmada sobre lesões ou suspensões está disponível para os mandantes neste momento. Não há escalação provável divulgada. As novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não tem baixas confirmadas nem lista de suspensos divulgada até o momento. Nenhuma escalação provável foi anunciada pelo clube. Mais informações devem surgir nos dias anteriores ao confronto.

Retrospecto recente

CPO

CPO - Sequência

2DE
D2-1
LUQ
V3-0
SPA
D1-0
SEP
E1-1
SPS
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SEP

SEP - Sequência

FOR
V3-0
FOR
D3-2
INT
E0-0
CPO
E1-1
FLU
D3-2
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Cerro Porteño soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi sobre o Sportivo San Lorenzo por 1 a 0 no dia 16 de agosto, enquanto o empate em 1 a 1 com o Palmeiras pela Libertadores, no dia 12, ficou entre os resultados positivos. No entanto, derrotas para o Sportivo Ameliano e o 2 de Mayo mostram uma equipe instável fora das competições continentais. O Cerro marcou seis gols e sofreu quatro nesse período.

O Palmeiras registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Fluminense no Brasileirão em 15 de agosto, resultado que seguiu o empate sem gols com o Internacional. A equipe também perdeu para o Fortaleza na Copa do Brasil por 3 a 2, mas venceu o mesmo adversário por 3 a 0 dias antes. O Verdão marcou nove gols e sofreu oito nesse intervalo, um saldo que reflete a irregularidade defensiva do time.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Cerro PorteñoEmpatePalmeiras
1
2
2
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
1
FJ
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
1
FJ
Copa Libertadores
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
FJ
Copa Libertadores
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Cerro Porteño badge
Cerro Porteño
CPO
0
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi o empate em 1 a 1 no Allianz Parque, em 12 de agosto de 2026, pela Copa Libertadores. Antes disso, o Cerro Porteño venceu por 1 a 0 em São Paulo, também pela Libertadores, em maio de 2026. Nos últimos cinco encontros entre os dois, o Palmeiras venceu dois, o Cerro Porteño um, e dois terminaram empatados, com o Verdão marcando sete gols contra três dos paraguaios.

Classificação

Copa Libertadores

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Cerro PorteñoCerro PorteñoCPO
641162+413
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
6321105+511
V
D
V
E
V
3
Sporting CristalSporting CristalSCR
620469-36
D
D
D
V
D
4
Junior BarranquillaJunior BarranquillaATJ
6114511-64
D
V
D
D
D
Classificação às quartas de final
Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, o Cerro Porteño lidera o grupo na primeira posição, com o Palmeiras logo atrás, em segundo.

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