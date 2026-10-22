Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Celtic Park

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Notícias e prováveis escalações

No Celtic, Martin O'Neill comanda a equipe sem informações confirmadas sobre o provável time titular, lesionados ou suspensos até o momento. As atualizações serão divulgadas mais próximo do início da partida.

No Celta de Vigo, Claudio Giraldez também não teve escalação, lesões ou suspensões divulgadas oficialmente. A definição do time deve ser conhecida nos treinos que antecedem o duelo.

Retrospecto recente

O Celtic registra duas vitórias, zero empates e três derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a goleada de 7 a 1 sobre o Heart of Midlothian, resultado que interrompeu uma sequência difícil que incluiu a derrota por 4 a 1 para o Benfica na Liga Europa. No total, o Celtic marcou 11 gols e sofreu 10 nesse período.

O Celta de Vigo tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Deportivo Alavés na LaLiga, enquanto a derrota por 2 a 1 para a Juventus na Liga Europa foi o resultado anterior. A equipe galega marcou nove gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O histórico de confrontos diretos entre Celtic e Celta de Vigo é bastante restrito. O encontro mais recente data de dezembro de 2002, quando o Celta de Vigo venceu por 2 a 1 jogando em casa pela Liga Europa. Antes disso, o Celtic havia vencido por 1 a 0 atuando como mandante, em novembro do mesmo ano. No total, cada equipe registra uma vitória nos dois jogos disputados entre elas.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Celtic ocupa a 33ª posição, enquanto o Celta de Vigo está na 28ª colocação.

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