Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga Europa
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoCelta de Vigo
Assista aqui! Caze TV
GOAL-e
Com a ajuda da

Celtic x Celta de Vigo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Celtic x Celta de Vigo
Celtic
Celta de Vigo
Liga Europa

Saiba onde vai passar o jogo entre Celtic e Celta de Vigo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Liga Europa - Rodada 3
Celtic Park

Como assistir Celtic x Celta de Vigo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Caze TV

Caze TV

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Celtic x Celta de Vigo

Técnico

  • M. O'Neill

No Celtic, Martin O'Neill comanda a equipe sem informações confirmadas sobre o provável time titular, lesionados ou suspensos até o momento. As atualizações serão divulgadas mais próximo do início da partida.

No Celta de Vigo, Claudio Giraldez também não teve escalação, lesões ou suspensões divulgadas oficialmente. A definição do time deve ser conhecida nos treinos que antecedem o duelo.

Retrospecto recente

CEL

CEL - Sequência

FTC
D1-3
RAN
D0-1
MOT
V0-2
BEN
D4-1
HEA
V7-1
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CEL

CEL - Sequência

OMO
D1-0
SAN
V5-0
ELC
E0-0
JUV
D1-2
ALA
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Celtic registra duas vitórias, zero empates e três derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a goleada de 7 a 1 sobre o Heart of Midlothian, resultado que interrompeu uma sequência difícil que incluiu a derrota por 4 a 1 para o Benfica na Liga Europa. No total, o Celtic marcou 11 gols e sofreu 10 nesse período.

O Celta de Vigo tem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Deportivo Alavés na LaLiga, enquanto a derrota por 2 a 1 para a Juventus na Liga Europa foi o resultado anterior. A equipe galega marcou nove gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CelticEmpateCelta de Vigo
1
0
1
Liga Europa
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
FJ
Liga Europa
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
0
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

O histórico de confrontos diretos entre Celtic e Celta de Vigo é bastante restrito. O encontro mais recente data de dezembro de 2002, quando o Celta de Vigo venceu por 2 a 1 jogando em casa pela Liga Europa. Antes disso, o Celtic havia vencido por 1 a 0 atuando como mandante, em novembro do mesmo ano. No total, cada equipe registra uma vitória nos dois jogos disputados entre elas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Celtic ocupa a 33ª posição, enquanto o Celta de Vigo está na 28ª colocação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google