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Celta de Vigo x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Celta de Vigo x Juventus
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Saiba onde vai passar o jogo entre Celta de Vigo e Juventus, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Celta de Vigo x Juventus

Técnico

  • C. Giraldez

O técnico Claudio Giraldez não confirmou a escalação provável do Celta de Vigo para este jogo, e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo do início da partida.

Do lado da Juventus, Luciano Spalletti também não revelou o time que pretende utilizar, e nenhuma ausência foi confirmada até o momento. A situação do elenco visitante será atualizada conforme novas informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

CEL

CEL - Sequência

GET
E1-1
MAL
E1-1
OMO
D1-0
SAN
V5-0
ELC
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

SAS
D3-2
NEC
V5-0
ATA
V2-0
CRE
D0-1
CGL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Celta de Vigo chega a esta partida com um aproveitamento modesto nas últimas cinco partidas: uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Elche na LaLiga. A goleada por 5 a 0 sobre o Racing Santander mostra o potencial ofensivo da equipe quando em dia, mas a derrota por 1 a 0 para o Omonia na Liga Europa evidencia a fragilidade na competição. Ao longo dessas cinco partidas, o Celta marcou sete gols e sofreu três.

A Juventus acumula dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Cagliari no Campeonato Italiano, resultado que se somou à vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta e à goleada por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen na Liga Europa. Uma derrota por 3 a 2 para o Sassuolo e uma eliminação em amistoso contra a Cremonese também constam no período. No total, a Juventus marcou nove gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Celta de VigoEmpateJuventus
1
0
1
Liga Europa
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
4
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FJ
Liga Europa
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
0
FJ
4Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram0/2

O histórico de confrontos diretos entre as duas equipes se resume a dois jogos disputados na Liga Europa em março de 2000. O Celta venceu o duelo em Vigo por 4 a 0, enquanto a Juventus havia levado a melhor no jogo de ida, em Turim, por 1 a 0. Com mais de duas décadas separando esses encontros do atual, o histórico tem valor limitado como referência para o que está por vir.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvárosFerencvárosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
OlympiacosOlympiacosOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
OmoniaOmoniaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
E
17
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
10100001
E
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
E
17
RennesRennesREN
10100001
E
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
100101-10
D
25
Levski SofiaLevski SofiaLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
MilanMilanMIL
100102-20
D
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
D
32
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznańLech PoznańLCH
100104-40
D
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela geral da Liga Europa, a Juventus ocupa a primeira posição, enquanto o Celta de Vigo figura na 25ª colocação. A diferença de posições coloca os italianos como amplos favoritos, mas também libera o time galego para jogar sem pressão em seus domínios.

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