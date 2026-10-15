Liga Europa - Rodada 2 15 de out. de 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

Como assistir Celta de Vigo x Juventus online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Claudio Giraldez não confirmou a escalação provável do Celta de Vigo para este jogo, e não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. Atualizações devem ser divulgadas mais próximo do início da partida.

Do lado da Juventus, Luciano Spalletti também não revelou o time que pretende utilizar, e nenhuma ausência foi confirmada até o momento. A situação do elenco visitante será atualizada conforme novas informações forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Celta de Vigo chega a esta partida com um aproveitamento modesto nas últimas cinco partidas: uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Elche na LaLiga. A goleada por 5 a 0 sobre o Racing Santander mostra o potencial ofensivo da equipe quando em dia, mas a derrota por 1 a 0 para o Omonia na Liga Europa evidencia a fragilidade na competição. Ao longo dessas cinco partidas, o Celta marcou sete gols e sofreu três.

A Juventus acumula dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Cagliari no Campeonato Italiano, resultado que se somou à vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta e à goleada por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen na Liga Europa. Uma derrota por 3 a 2 para o Sassuolo e uma eliminação em amistoso contra a Cremonese também constam no período. No total, a Juventus marcou nove gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O histórico de confrontos diretos entre as duas equipes se resume a dois jogos disputados na Liga Europa em março de 2000. O Celta venceu o duelo em Vigo por 4 a 0, enquanto a Juventus havia levado a melhor no jogo de ida, em Turim, por 1 a 0. Com mais de duas décadas separando esses encontros do atual, o histórico tem valor limitado como referência para o que está por vir.

Classificação

Na tabela geral da Liga Europa, a Juventus ocupa a primeira posição, enquanto o Celta de Vigo figura na 25ª colocação. A diferença de posições coloca os italianos como amplos favoritos, mas também libera o time galego para jogar sem pressão em seus domínios.

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