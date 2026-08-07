Série B - Rodada 21 7 de ago. de 2026 - 19:30

Como assistir Ceará x Ponte Preta online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Daniel Paulista comanda o Ceará para este confronto, mas não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco alvinegro. A escalação provável também não foi divulgada até o momento, e atualizações serão incluídas conforme disponíveis.

Na Ponte Preta, Marcio Zanardi segue no comando da equipe de Campinas. Da mesma forma, não há registros confirmados de lesionados ou suspensos para esta partida, e o time provável ainda não foi definido. Mais informações serão adicionadas à medida que se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

O Ceará registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A campanha mais recente foi a virada sobre o São Bernardo por 4 a 3, fora de casa. Antes disso, a equipe havia perdido para o CRB por 1 a 0 e cedido empates sem gols para o Athletic Club-MG e por 1 a 1 para o América-MG. No total, o Ceará marcou seis gols e sofreu seis nesse período.

A Ponte Preta atravessa sequência negativa: são quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Athletic Club-MG. Antes disso, a Macaca perdeu para Operário-PR (2 a 3), Goiás (2 a 1) e Criciúma (2 a 1), além de ter sido derrotada pelo Fortaleza por 2 a 0. A equipe marcou sete gols e sofreu dez nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em 2 de abril de 2026, pela Série B, quando Ponte Preta e Ceará empataram por 1 a 1 em Campinas. Nos últimos cinco encontros, o Ceará venceu uma vez, a Ponte Preta venceu uma vez e houve três empates. O Ceará marcou quatro gols e a Ponte Preta marcou seis nesse recorte.

Classificação

Na tabela da Série B, o Ceará aparece na 16ª posição, enquanto a Ponte Preta ocupa a lanterna, em 20º lugar.

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