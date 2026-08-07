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Série B
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Ceará x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Ceará x Ponte Preta
Ceará
Ponte Preta
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Ceará e Ponte Preta, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 21

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Ceará x Ponte Preta

4-2-3-1
Ceará crest
Ceará
CEA
Formação
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
3-4-2-1
1Richard3Thalisson6S. Alves31Bryan71G. Rocha21G. Pavani35Giulio81Joao Gabriel29Vina20N. Ferreira99Lucca30V. Ferrari13D. Porfirio23S. Palacios3L. Cunha8A. Lima16L. Gomes10Elvis18D. da Hora2Julio32Kevyson21Brandao
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
4-2-3-1
Ceará

Time titular

Ponte Preta

Reservas

Técnico

  • D. Paulista
  • M. Zanardi

O técnico Daniel Paulista comanda o Ceará para este confronto, mas não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco alvinegro. A escalação provável também não foi divulgada até o momento, e atualizações serão incluídas conforme disponíveis.

Na Ponte Preta, Marcio Zanardi segue no comando da equipe de Campinas. Da mesma forma, não há registros confirmados de lesionados ou suspensos para esta partida, e o time provável ainda não foi definido. Mais informações serão adicionadas à medida que se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

CEA

CEA - Sequência

GOI
D2-0
ATH
E0-0
AMM
E1-1
CRB
D0-1
SAB
V3-4
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PON

PON - Sequência

FOR
D2-0
CRI
D1-2
GOI
D1-2
OPF
D3-2
ATH
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Ceará registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A campanha mais recente foi a virada sobre o São Bernardo por 4 a 3, fora de casa. Antes disso, a equipe havia perdido para o CRB por 1 a 0 e cedido empates sem gols para o Athletic Club-MG e por 1 a 1 para o América-MG. No total, o Ceará marcou seis gols e sofreu seis nesse período.

A Ponte Preta atravessa sequência negativa: são quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Athletic Club-MG. Antes disso, a Macaca perdeu para Operário-PR (2 a 3), Goiás (2 a 1) e Criciúma (2 a 1), além de ter sido derrotada pelo Fortaleza por 2 a 0. A equipe marcou sete gols e sofreu dez nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CearáEmpatePonte Preta
1
3
1
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
Ceará badge
Ceará
CEA
1
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
3
Ceará badge
Ceará
CEA
1
FJ
Série B
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
Ceará badge
Ceará
CEA
0
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes foi em 2 de abril de 2026, pela Série B, quando Ponte Preta e Ceará empataram por 1 a 1 em Campinas. Nos últimos cinco encontros, o Ceará venceu uma vez, a Ponte Preta venceu uma vez e houve três empates. O Ceará marcou quatro gols e a Ponte Preta marcou seis nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2011722312+1140
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2010552212+1035
V
D
V
V
E
3
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2010462319+434
V
D
V
D
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2010462724+334
D
V
D
D
V
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
8
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
9
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
10
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
11
SportSportSPO
2061132519+629
E
E
E
E
D
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2061041918+128
E
V
E
E
D
13
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
14
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
15
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
206682421+324
D
V
E
E
V
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2025131431-1711
V
D
E
E
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Ceará aparece na 16ª posição, enquanto a Ponte Preta ocupa a lanterna, em 20º lugar.

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