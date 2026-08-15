Série B - Rodada 22 15 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Ceará x Cuiabá online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Ceará é treinado por Daniel Paulista. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco alvinegro, e a escalação provável não foi divulgada. As atualizações serão incluídas conforme estiverem disponíveis antes do apito inicial.

No Cuiabá, Eduardo Barros comanda o grupo dourado para este confronto. Assim como o adversário, o clube mato-grossense não informou baixas ou jogadores suspensos, e a escalação titular ainda não foi confirmada. Mais detalhes serão adicionados próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

O Ceará soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A vitória mais recente foi sobre o Ponte Preta por 2 a 0, em 7 de agosto. Antes disso, o time venceu o São Bernardo fora de casa por 4 a 3, resultado que ilustra a fragilidade defensiva do período. A única derrota foi para o CRB por 1 a 0. No total, o Ceará marcou seis gols e sofreu três nessa sequência.

O Cuiabá não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fortaleza, em 9 de agosto. O time também empatou com o Sport e com o São Bernardo por 2 a 2, mas perdeu para Atlético-GO e Juventude sem marcar gols. O Cuiabá balançou as redes cinco vezes e levou seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026 pela Série B, quando o Ceará venceu o Cuiabá por 2 a 0 jogando como visitante em Mato Grosso. Nos cinco confrontos registrados, o Ceará leva vantagem com duas vitórias contra uma do Cuiabá, além de dois empates. O Ceará marcou sete gols e o Cuiabá quatro nesse período.

Classificação

Na tabela da Série B, Cuiabá e Ceará ocupam respectivamente o 15º e o 16º lugar, com ambas as equipes na zona de rebaixamento.

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