Série B - Rodada 22 15 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir Ceará x Cuiabá online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Daniel Paulista comanda o Ceará, mas o clube não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou escalação provável para esta partida. Qualquer atualização sobre o elenco será acrescentada conforme os dados forem disponibilizados.

No Cuiabá, Eduardo Barros também mantém sigilo sobre o estado do grupo. Não há registro de lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas à medida que o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

O Ceará soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O time venceu a Ponte Preta por 2 a 0 na rodada mais recente e antes disso havia batido o São Bernardo fora de casa por 4 a 3. A única derrota do período foi para o CRB por 1 a 0. Ao todo, o Vozão marcou seis gols e sofreu dois nesse recorte.

O Cuiabá não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi o empate com o Fortaleza por 1 a 1. A equipe perdeu para o Juventude por 2 a 0 e para o Atlético-GO por 1 a 0, além de empatar com o Sport e com o São Bernardo. O time marcou seis gols e sofreu seis no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela própria Série B, com o Ceará vencendo por 2 a 0 jogando em Cuiabá. Nos últimos cinco encontros, o Ceará leva vantagem com duas vitórias, contra nenhuma do Cuiabá, e dois empates — além do resultado em 2021 que terminou 2 a 2 no Mato Grosso.

Classificação

Na Série B, o Ceará ocupa a 16ª posição, enquanto o Cuiabá está logo acima, em 15º lugar.

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