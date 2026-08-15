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Série B
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Ceará x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Ceará x Cuiabá
Ceará
Cuiabá
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Ceará e Cuiabá, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 22

Como assistir Ceará x Cuiabá online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ceará x Cuiabá

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Ceará
CEA
Formação
Cuiabá crest
Cuiabá
CUI
Cuiabá crest
Cuiabá
CUI

Técnico

  • D. Paulista

O técnico Daniel Paulista comanda o Ceará, mas o clube não divulgou informações sobre desfalques, suspensões ou escalação provável para esta partida. Qualquer atualização sobre o elenco será acrescentada conforme os dados forem disponibilizados.

No Cuiabá, Eduardo Barros também mantém sigilo sobre o estado do grupo. Não há registro de lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas à medida que o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

CEA

CEA - Sequência

ATH
E0-0
AMM
E1-1
CRB
D0-1
SAB
V3-4
PON
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CUI

CUI - Sequência

SAB
E2-2
JUV
D2-0
ATG
D0-1
SPO
E1-1
FOR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Ceará soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O time venceu a Ponte Preta por 2 a 0 na rodada mais recente e antes disso havia batido o São Bernardo fora de casa por 4 a 3. A única derrota do período foi para o CRB por 1 a 0. Ao todo, o Vozão marcou seis gols e sofreu dois nesse recorte.

O Cuiabá não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi o empate com o Fortaleza por 1 a 1. A equipe perdeu para o Juventude por 2 a 0 e para o Atlético-GO por 1 a 0, além de empatar com o Sport e com o São Bernardo. O time marcou seis gols e sofreu seis no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CearáEmpateCuiabá
2
3
0
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
Ceará badge
Ceará
CEA
2
FJ
Brasileirão
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
FJ
Brasileirão
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
Ceará badge
Ceará
CEA
0
FJ
Brasileirão
Ceará badge
Ceará
CEA
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
FJ
Brasileirão
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
2
Ceará badge
Ceará
CEA
2
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, pela própria Série B, com o Ceará vencendo por 2 a 0 jogando em Cuiabá. Nos últimos cinco encontros, o Ceará leva vantagem com duas vitórias, contra nenhuma do Cuiabá, e dois empates — além do resultado em 2021 que terminou 2 a 2 no Mato Grosso.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
6
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
8
CRBCRBCRB
219573232032
V
V
V
V
E
9
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
227692626027
E
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2255122834-620
D
D
D
D
E
18
AvaíAvaíAVF
2155112128-720
D
D
V
E
V
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na Série B, o Ceará ocupa a 16ª posição, enquanto o Cuiabá está logo acima, em 15º lugar.

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