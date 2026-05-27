







Como assistir Caracas x Botafogo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Caracas x Botafogo estão listadas abaixo. Confira o serviço disponível para a sua região e garanta o acesso ao jogo.





Notícias e prováveis escalações





No lado do Caracas, o técnico Henry Melendez ainda não divulgou informações sobre lesões, suspensões ou o provável time titular. As novidades serão adicionadas conforme o clube libere os dados oficiais antes do apito inicial.

O Botafogo, treinado por Franclim Carvalho, também não confirmou baixas nem divulgou a escalação provável para este confronto. Acompanhe as atualizações mais próximas ao horário do jogo para as últimas informações sobre o elenco.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Caracas soma dois triunfos, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 3 a 2 sobre o Independiente Petrolero na Copa Sul-Americana, e o time também bateu o Rayo Zuliano por 2 a 1 na Primera Division. Os empates vieram contra o Racing Club, por 2 a 2 e 1 a 1 respectivamente, além de um 1 a 1 com o Zamora. No total, o Caracas marcou oito gols e sofreu seis nesse período.

O Botafogo registra dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o São Paulo no Brasileirão, e a vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero na Sul-Americana foi o resultado mais expressivo da sequência. O time também venceu o Corinthians por 3 a 1 no campeonato nacional, mas perdeu por 2 a 0 para o Chapecoense na Copa do Brasil. Ao todo, o Botafogo balançou as redes nove vezes e sofreu cinco gols nesses cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

CAR Um BOT 0 1 Empate 0 Botafogo 1 - 1 Caracas 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O único confronto registrado entre os dois clubes nesta base de dados ocorreu em 9 de abril de 2026, pela Copa Sul-Americana, com o Botafogo como mandante. A partida terminou empatada em 1 a 1, único resultado disponível no histórico recente entre as equipes.





Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Botafogo lidera o Grupo E, enquanto o Caracas ocupa a segunda posição, tornando este confronto direto determinante para a sequência de ambos na competição.









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