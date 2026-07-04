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Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Canadá e Marrocos, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Canadá x Marrocos online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a Canadá x Marrocos estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Canadá x Marrocos

4-4-2
Canadá crest
Canadá
CAN
Formação
Marrocos crest
Marrocos
MAR
4-2-3-1
16M. Crepeau2A. Johnston13D. Cornelius15M. Bombito22R. Laryea25N. Saliba11L. Millar17T. Buchanan7S. Eustaquio10J. David12T. Oluwaseyi1Y. Bounou14I. Diop2A. Hakimi3N. Mazraoui18C. Riad6A. Bouaddi24N. El Aynaoui8A. Ounahi23B. El Khannouss10B. Diaz11I. Saibari
Marrocos crest
Marrocos
MAR
4-4-2
Canadá

Time titular

Marrocos

Técnico

  • J. Marsch
  • M. Ouahbi

Jesse Marsch deve escalar o seguinte XI projetado para o Canadá: Maxime Crepeau no gol; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito e Richie Laryea na defesa; Nathan Saliba e Stephen Eustáquio no meio-campo; Liam Millar e Tajon Buchanan pelas beiradas; Jonathan David e Tani Oluwaseyi no ataque. Nenhuma lesão ou suspensão confirmada foi registrada para a seleção canadense até o momento, mas as informações serão atualizadas conforme necessário.

Mohamed Ouahbi deve utilizar Yassine Bounou na meta; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui na linha defensiva; Ayyoub Bouaddi e Neil El Aynaoui no meio; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Brahim Diaz atrás de Ismael Saibari. Marrocos também não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

CAN

CAN - Sequência

IRL
E1-1
BIH
E1-1
QAT
V6-0
SUÍ
D2-1
RSA
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAR

MAR - Sequência

NOR
E1-1
BRA
E1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
HOL
V1-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Canadá soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 1 a 0 sobre a África do Sul em 28 de junho, decidida por Eustáquio nos acréscimos. Antes disso, a seleção goleou o Catar por 6 a 0 na fase de grupos, mas caiu por 2 a 1 diante da Suíça. Empates por 1 a 1 contra Bósnia e Herzegovina e em amistoso contra a Irlanda completam a sequência. No total, o Canadá marcou nove gols e sofreu três nesse período.

Marrocos está invicto nos últimos cinco jogos, com três vitórias e dois empates. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com a Holanda em 30 de junho, seguido de classificação nos pênaltis. Os Leões do Atlas também venceram o Haiti por 4 a 2 e a Escócia por 1 a 0 na fase de grupos, além de terem empatado por 1 a 1 com o Brasil e com a Noruega em amistoso. A equipe anotou oito gols e sofreu cinco nesse intervalo.


Últimos confrontos diretos

CAN

Outros

MAR

0

0

Empate

2

Vitórias

1

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
1/2

Os dois países se enfrentaram duas vezes em toda a história. O confronto mais recente foi na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, em 1º de dezembro, quando Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1. O único outro duelo registrado entre as seleções aconteceu em 11 de outubro de 2016, em um amistoso no qual Marrocos, jogando em casa, aplicou 4 a 0. Os marroquinos venceram as duas partidas disputadas.


Classificação

O Canadá terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo B, enquanto Marrocos avançou como vice-líder do Grupo C.



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