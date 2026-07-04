



Copa do Mundo - Fase Final Houston Stadium





Como assistir Canadá x Marrocos online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a Canadá x Marrocos estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Jesse Marsch deve escalar o seguinte XI projetado para o Canadá: Maxime Crepeau no gol; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito e Richie Laryea na defesa; Nathan Saliba e Stephen Eustáquio no meio-campo; Liam Millar e Tajon Buchanan pelas beiradas; Jonathan David e Tani Oluwaseyi no ataque. Nenhuma lesão ou suspensão confirmada foi registrada para a seleção canadense até o momento, mas as informações serão atualizadas conforme necessário.

Mohamed Ouahbi deve utilizar Yassine Bounou na meta; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui na linha defensiva; Ayyoub Bouaddi e Neil El Aynaoui no meio; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Brahim Diaz atrás de Ismael Saibari. Marrocos também não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Canadá soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 1 a 0 sobre a África do Sul em 28 de junho, decidida por Eustáquio nos acréscimos. Antes disso, a seleção goleou o Catar por 6 a 0 na fase de grupos, mas caiu por 2 a 1 diante da Suíça. Empates por 1 a 1 contra Bósnia e Herzegovina e em amistoso contra a Irlanda completam a sequência. No total, o Canadá marcou nove gols e sofreu três nesse período.

Marrocos está invicto nos últimos cinco jogos, com três vitórias e dois empates. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com a Holanda em 30 de junho, seguido de classificação nos pênaltis. Os Leões do Atlas também venceram o Haiti por 4 a 2 e a Escócia por 1 a 0 na fase de grupos, além de terem empatado por 1 a 1 com o Brasil e com a Noruega em amistoso. A equipe anotou oito gols e sofreu cinco nesse intervalo.





Últimos confrontos diretos

CAN Outros MAR 0 0 Empate 2 Vitórias Canadá 1 - 2 Marrocos

Marrocos 4 - 0 Canadá 1 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

Os dois países se enfrentaram duas vezes em toda a história. O confronto mais recente foi na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, em 1º de dezembro, quando Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1. O único outro duelo registrado entre as seleções aconteceu em 11 de outubro de 2016, em um amistoso no qual Marrocos, jogando em casa, aplicou 4 a 0. Os marroquinos venceram as duas partidas disputadas.





Classificação

O Canadá terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo B, enquanto Marrocos avançou como vice-líder do Grupo C.









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