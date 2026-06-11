



Copa do Mundo - B Toronto Stadium





Como assistir Canadá x Bósnia e Herzegovina online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina será transmitida ao vivo pela CazéTV. Confira abaixo as opções de transmissão disponíveis.





Notícias e prováveis escalações





Do lado do Canadá, o técnico Jesse Marsch ainda não confirmou o time titular, e não há registros de lesionados ou suspensos divulgados pela comissão técnica. As informações sobre a escalação provável serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

Na Bósnia e Herzegovina, o treinador Sergej Barbarez também não anunciou o time inicial, sem baixas confirmadas até o momento. A lista definitiva de convocados e o provável onze titular serão divulgados mais próximo à partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Canadá chega ao jogo com dois empates e duas vitórias nos últimos cinco amistosos. A seleção empatou com a Irlanda por 1 a 1 no compromisso mais recente, em 5 de junho, e venceu o Uzbequistão por 2 a 0 antes disso. No total dos cinco jogos, a equipe de Marsch marcou seis gols e sofreu quatro, sem conseguir manter a meta inviolada em nenhuma das partidas.

A Bósnia e Herzegovina apresenta um retrospecto mais sólido no mesmo período, com duas vitórias e três empates. O jogo mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Panamá, em 6 de junho. O grande destaque da sequência foi a vitória sobre a Itália nas eliminatórias europeias, resultado que garantiu a vaga na Copa do Mundo. Nos cinco jogos, os Zmajevi marcaram quatro gols e sofreram quatro.





Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Canadá e Bósnia e Herzegovina não estão disponíveis no histórico recente fornecido. Trata-se, portanto, de um duelo com pouco histórico mútuo a ser consultado.





Classificação

No Grupo B da Copa do Mundo 2026, a Bósnia e Herzegovina ocupa a primeira posição, enquanto o Canadá aparece em segundo lugar.









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