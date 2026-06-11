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Canadá x Bósnia e Herzegovina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Canadá x Bósnia e Herzegovina
Canadá
Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Canadá x Bósnia e Herzegovina online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina será transmitida ao vivo pela CazéTV. Confira abaixo as opções de transmissão disponíveis.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Canadá x Bósnia e Herzegovina

4-4-2
Canadá crest
Canadá
CAN
Formação
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
4-4-2
16M. Crepeau13D. Cornelius5J. Waterman22R. Laryea2A. Johnston8I. Kone7S. Eustaquio11L. Millar17T. Buchanan10J. David9C. Larin1N. Vasilj4T. Muharemovic7A. Dedic5S. Kolasinac18N. Katic15A. Memic13I. Basic6B. Tahirovic20E. Bajraktarevic10E. Demirovic11E. Dzeko
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
4-4-2
Canadá

Time titular

Bósnia e Herzegovina

Técnico

  • J. Marsch
  • S. Barbarez

Do lado do Canadá, o técnico Jesse Marsch ainda não confirmou o time titular, e não há registros de lesionados ou suspensos divulgados pela comissão técnica. As informações sobre a escalação provável serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

Na Bósnia e Herzegovina, o treinador Sergej Barbarez também não anunciou o time inicial, sem baixas confirmadas até o momento. A lista definitiva de convocados e o provável onze titular serão divulgados mais próximo à partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

CAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

BIH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/4
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
4/5

O Canadá chega ao jogo com dois empates e duas vitórias nos últimos cinco amistosos. A seleção empatou com a Irlanda por 1 a 1 no compromisso mais recente, em 5 de junho, e venceu o Uzbequistão por 2 a 0 antes disso. No total dos cinco jogos, a equipe de Marsch marcou seis gols e sofreu quatro, sem conseguir manter a meta inviolada em nenhuma das partidas.

A Bósnia e Herzegovina apresenta um retrospecto mais sólido no mesmo período, com duas vitórias e três empates. O jogo mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Panamá, em 6 de junho. O grande destaque da sequência foi a vitória sobre a Itália nas eliminatórias europeias, resultado que garantiu a vaga na Copa do Mundo. Nos cinco jogos, os Zmajevi marcaram quatro gols e sofreram quatro.


Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Canadá e Bósnia e Herzegovina não estão disponíveis no histórico recente fornecido. Trata-se, portanto, de um duelo com pouco histórico mútuo a ser consultado.


Classificação

No Grupo B da Copa do Mundo 2026, a Bósnia e Herzegovina ocupa a primeira posição, enquanto o Canadá aparece em segundo lugar.



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