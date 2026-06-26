



Copa do Mundo - H Houston Stadium





Como assistir Cabo Verde x Arábia Saudita online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Cabo Verde x Arábia Saudita estão listadas abaixo. O jogo pode ser assistido no Disney+, na Caze TV e no SporTV.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Bubista não reportou lesionados nem suspensos no elenco de Cabo Verde. O provável time titular conta com Vozinha; Joao Paulo, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Lenini; Garry Rodrigues e Gilson Benchimol. Atualizações serão adicionadas conforme novas informações forem divulgadas.

Na Arábia Saudita, o técnico Georgios Donis também não confirmou desfalques por lesão ou suspensão. O provável XI saudita tem Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Hassan Al Tambakti, Saud Abdulhamid; Mohammed Abu Al Shamat, Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari; e Firas Al-Buraikan. Mais informações serão disponibilizadas antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

Cabo Verde chegam ao confronto com dois triunfos e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Uruguai em 21 de junho, quando a equipe buscou o placar duas vezes. Antes disso, a seleção segurou a Espanha em 0 a 0 na estreia do Mundial. Nos amistosos de preparação, Cabo Verde venceu Bermudas e Sérvia por 3 a 0 cada, além de empatar com a Finlândia por 1 a 1. Nos cinco jogos, a equipe marcou nove gols e sofreu três.

O retrospecto recente da Arábia Saudita é mais irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 0 para a Espanha em 21 de junho, o revés mais pesado da fase de grupos. Os sauditas empataram com o Uruguai por 1 a 1 na estreia e bateram Porto Rico por 3 a 0 em amistoso. Derrotas para Espanha e Equador, somadas ao empate com o Senegal, resultam em quatro gols marcados e sete sofridos no período.





Últimos confrontos diretos

Cabo Verde e Arábia Saudita nunca se enfrentaram em nível de seleções principais antes deste torneio. O duelo desta quinta-feira no NRG Stadium será o primeiro encontro oficial entre as duas nações.





Classificação

No Grupo H, Cabo Verde ocupa a terceira posição e a Arábia Saudita está em quarto lugar antes da rodada decisiva.









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