Como assistir CRB x Vila Nova-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

A partida entre CRB e Vila Nova-GO terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e plataformas de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

O técnico Fabio Matias não teve informações de lesionados ou suspensos divulgadas para o CRB. Não há escalação provável confirmada pelo clube, e eventuais atualizações serão incluídas conforme se aproxima o horário da partida.

No Vila Nova-GO, Guto Ferreira também não registrou baixas oficiais no boletim médico ou por suspensão. Assim como no time adversário, a escalação provável ainda não foi divulgada e será atualizada antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O CRB chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas da Série B. A equipe marcou seis gols e sofreu nove nesse período, sendo que a pesada derrota por 5 a 0 para o Londrina destoa do restante da sequência. Nos outros quatro jogos, o time alagoano somou três vitórias e um empate, incluindo o triunfo mais recente por 1 a 0 diante do Ceará.

O Vila Nova-GO registrou duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O time goiano marcou seis gols e sofreu sete nesse recorte. A vitória mais recente veio contra o Fortaleza por 2 a 1, mas a equipe também perdeu para Criciúma (2 a 0) e Juventude (1 a 0) nas rodadas anteriores.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pela Série B, com empate por 2 a 2 no estádio do Vila Nova-GO. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Vila Nova-GO leva vantagem com três vitórias contra duas do CRB, sem nenhum empate além do já mencionado. O CRB venceu em casa por 2 a 0 em novembro de 2025 e por 1 a 0 em maio de 2024.

Classificação

Na tabela da Série B, o CRB aparece na 12ª posição, enquanto o Vila Nova-GO ocupa o 3º lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.