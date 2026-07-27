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Série B
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CRB x Vila Nova-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

CRB x Vila Nova-GO
CRB
Vila Nova-GO
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre CRB e Vila Nova-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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A partida entre CRB e Vila Nova-GO terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e plataformas de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de CRB x Vila Nova-GO

CRB crest
CRB
CRB
Formação
Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN
Vila Nova-GO crest
Vila Nova-GO
VLN

Técnico

  • F. Matias

O técnico Fabio Matias não teve informações de lesionados ou suspensos divulgadas para o CRB. Não há escalação provável confirmada pelo clube, e eventuais atualizações serão incluídas conforme se aproxima o horário da partida.

No Vila Nova-GO, Guto Ferreira também não registrou baixas oficiais no boletim médico ou por suspensão. Assim como no time adversário, a escalação provável ainda não foi divulgada e será atualizada antes do apito inicial.

Retrospecto recente

CRB

CRB - Sequência

BSP
V0-1
LON
D5-0
GOI
E2-2
NAU
V2-1
CEA
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VLN

VLN - Sequência

NOV
D2-1
SAB
V2-1
JUV
D1-0
CRI
D2-0
FOR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O CRB chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas da Série B. A equipe marcou seis gols e sofreu nove nesse período, sendo que a pesada derrota por 5 a 0 para o Londrina destoa do restante da sequência. Nos outros quatro jogos, o time alagoano somou três vitórias e um empate, incluindo o triunfo mais recente por 1 a 0 diante do Ceará.

O Vila Nova-GO registrou duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O time goiano marcou seis gols e sofreu sete nesse recorte. A vitória mais recente veio contra o Fortaleza por 2 a 1, mas a equipe também perdeu para Criciúma (2 a 0) e Juventude (1 a 0) nas rodadas anteriores.

Últimos confrontos diretos

CRB

Outros

VLN

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, pela Série B, com empate por 2 a 2 no estádio do Vila Nova-GO. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Vila Nova-GO leva vantagem com três vitórias contra duas do CRB, sem nenhum empate além do já mencionado. O CRB venceu em casa por 2 a 0 em novembro de 2025 e por 1 a 0 em maio de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2011722312+1140
E
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
1910542722+535
V
E
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
1910452722+534
V
D
D
V
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
5
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
6
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
7
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
197752019+128
V
E
V
D
V
9
SportSportSPO
1961032418+628
E
E
E
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
207672823+527
D
D
E
E
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
12
CRBCRBCRB
197572932-326
V
V
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
195951414024
D
D
E
V
E
16
CearáCearáCEA
205782025-522
V
D
E
E
D
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2025131431-1711
V
D
E
E
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o CRB aparece na 12ª posição, enquanto o Vila Nova-GO ocupa o 3º lugar.

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