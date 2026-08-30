Série B - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 17:00

Como assistir CRB x Criciúma online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O CRB é treinado por Fabio Matias. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco alagoano, e o provável time titular não foi divulgado. Os dados serão atualizados conforme novas informações forem disponibilizadas antes do jogo.

No Criciúma, Eduardo Baptista comanda a equipe. Da mesma forma, não há registros de baixas confirmadas ou escalação provável divulgada pelo clube catarinense. Mais detalhes serão acrescentados à medida que se aproximar o horário da partida.

Retrospecto recente

O CRB registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu Athletic Club-MG por 2 a 0, Avaí por 1 a 0 e Vila Nova-GO pelo mesmo placar, além de empatar sem gols com o Novorizontino. O revés mais recente veio diante do Juventude, por 2 a 1. No total, o time marcou quatro gols e sofreu quatro nesse período.

O Criciúma somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos seus últimos cinco compromissos. O triunfo foi sobre o Goiás por 1 a 0, enquanto os empates vieram contra Botafogo-SP (1 a 1) e Náutico (0 a 0). As derrotas foram para Fortaleza (2 a 0), no jogo mais recente, e para o Athletic Club-MG (2 a 0). O time balançou as redes duas vezes e sofreu cinco gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Criciúma por 3 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, o Criciúma leva vantagem com três vitórias contra duas do CRB, todos pela mesma competição. No cômputo geral desse período, o Criciúma marcou sete gols e o CRB, quatro.

Classificação

Na tabela da Série B, o CRB ocupa a sétima posição, enquanto o Criciúma está na segunda colocação.

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