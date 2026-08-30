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CRB x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

CRB x Criciúma
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Criciúma
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Série B - Rodada 25

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de CRB x Criciúma

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CRB
CRB
Formação
Criciúma crest
Criciúma
CRI
Criciúma crest
Criciúma
CRI

Técnico

  • F. Matias

O CRB é treinado por Fabio Matias. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco alagoano, e o provável time titular não foi divulgado. Os dados serão atualizados conforme novas informações forem disponibilizadas antes do jogo.

No Criciúma, Eduardo Baptista comanda a equipe. Da mesma forma, não há registros de baixas confirmadas ou escalação provável divulgada pelo clube catarinense. Mais detalhes serão acrescentados à medida que se aproximar o horário da partida.

Retrospecto recente

CRB

CRB - Sequência

VLN
V2-0
AVF
V0-1
NOV
E0-0
ATH
V0-2
JUV
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
CRI

CRI - Sequência

NAU
E0-0
ATH
D2-0
GOI
V1-0
BSP
E1-1
FOR
D0-2
Gol marcado (sofrido)
2/5
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O CRB registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu Athletic Club-MG por 2 a 0, Avaí por 1 a 0 e Vila Nova-GO pelo mesmo placar, além de empatar sem gols com o Novorizontino. O revés mais recente veio diante do Juventude, por 2 a 1. No total, o time marcou quatro gols e sofreu quatro nesse período.

O Criciúma somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos seus últimos cinco compromissos. O triunfo foi sobre o Goiás por 1 a 0, enquanto os empates vieram contra Botafogo-SP (1 a 1) e Náutico (0 a 0). As derrotas foram para Fortaleza (2 a 0), no jogo mais recente, e para o Athletic Club-MG (2 a 0). O time balançou as redes duas vezes e sofreu cinco gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CRBEmpateCriciúma
1
0
4
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
3
CRB badge
CRB
CRB
1
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
0
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
CRB badge
CRB
CRB
1
FJ
3Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Criciúma por 3 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros, o Criciúma leva vantagem com três vitórias contra duas do CRB, todos pela mesma competição. No cômputo geral desse período, o Criciúma marcou sete gols e o CRB, quatro.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
7
CRBCRBCRB
2410683534+136
D
V
E
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
249962723+436
V
E
D
E
V
11
CuiabáCuiabáCUI
2581252319+436
V
E
V
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
259793028+234
V
E
V
E
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2587102928+131
D
D
E
V
V
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o CRB ocupa a sétima posição, enquanto o Criciúma está na segunda colocação.

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