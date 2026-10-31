Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Como assistir Brentford x Nottingham Forest online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Brentford, Keith Andrews não poderá contar com Antoni Milambo e Joshua Dasilva, ambos no departamento médico. Yehor Yarmoliuk cumpre suspensão e também fica fora. O provável time titular conta com Caoimhin Kelleher no gol, linha defensiva formada por Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode e Kristoffer Vassbakk Ajer, e ataque com Dango Ouattara, Mamadou Sangare, Kevin Schade, Aaron Hickey, Mathias Jensen e Igor Thiago.

No Nottingham Forest, Oliver Glasner tem um setor ofensivo comprometido pelas ausências de Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams e Nicolas Dominguez. Sem suspensões confirmadas, o técnico austríaco deve escalar Matz Sels no gol, com Nikola Milenkovic, Murillo, Jair Cunha e Daniel Munoz na defesa, Luca Netz, James McAtee, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye e Xaver Schlager no meio, e Liam Delap como referência no ataque.

Retrospecto recente

O Brentford soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Sunderland na Copa da Liga. Antes disso, o empate em 1 a 1 com o Hull City e a vitória expressiva por 3 a 0 sobre o Chelsea marcaram a sequência. No total, os Bees marcaram nove gols e sofreram oito nesse período.

O Nottingham Forest tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com três derrotas e um empate. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Ipswich Town, após uma derrota por 1 a 0 para o Arsenal. A única vitória nesse período foi contra o Aston Villa, por 2 a 1. O Forest marcou quatro gols e sofreu cinco ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, no Campeonato Inglês, com vitória do Nottingham Forest por 2 a 0 no Gtech Community Stadium. Nos últimos cinco encontros registrados, o Forest leva vantagem, com três vitórias contra uma do Brentford, além de um empate. O Forest marcou nove gols e o Brentford sete nesse recorte.

Classificação

No Campeonato Inglês, o Brentford ocupa a sexta posição, enquanto o Nottingham Forest aparece na 18ª colocação. A diferença de posições reflete trajetórias opostas na temporada: os Bees brigam por uma vaga europeia, ao passo que o Forest precisa se afastar da zona de rebaixamento.

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