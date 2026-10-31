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Brentford x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Brentford x Nottingham Forest
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Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Brentford e Nottingham Forest, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Brentford x Nottingham Forest

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formação
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
C. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltM. JensenM. JensenI. ThiagoI. ThiagoM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteC. Hudson-OdoiC. Hudson-OdoiX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Brentford

Time titular

Nottingham Forest

Técnico

  • K. Andrews
  • O. Glasner

No Brentford, Keith Andrews não poderá contar com Antoni Milambo e Joshua Dasilva, ambos no departamento médico. Yehor Yarmoliuk cumpre suspensão e também fica fora. O provável time titular conta com Caoimhin Kelleher no gol, linha defensiva formada por Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode e Kristoffer Vassbakk Ajer, e ataque com Dango Ouattara, Mamadou Sangare, Kevin Schade, Aaron Hickey, Mathias Jensen e Igor Thiago.

No Nottingham Forest, Oliver Glasner tem um setor ofensivo comprometido pelas ausências de Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams e Nicolas Dominguez. Sem suspensões confirmadas, o técnico austríaco deve escalar Matz Sels no gol, com Nikola Milenkovic, Murillo, Jair Cunha e Daniel Munoz na defesa, Luca Netz, James McAtee, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye e Xaver Schlager no meio, e Liam Delap como referência no ataque.

Retrospecto recente

BRE

BRE - Sequência

CHE
V3-0
AVL
E2-2
LIV
D1-2
HUL
E1-1
SUN
D3-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NFO

NFO - Sequência

AVL
V1-2
COV
D0-1
CRY
D3-1
ARS
D0-1
IPS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Brentford soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Sunderland na Copa da Liga. Antes disso, o empate em 1 a 1 com o Hull City e a vitória expressiva por 3 a 0 sobre o Chelsea marcaram a sequência. No total, os Bees marcaram nove gols e sofreram oito nesse período.

O Nottingham Forest tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com três derrotas e um empate. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Ipswich Town, após uma derrota por 1 a 0 para o Arsenal. A única vitória nesse período foi contra o Aston Villa, por 2 a 1. O Forest marcou quatro gols e sofreu cinco ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BrentfordEmpateNottingham Forest
2
0
3
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, no Campeonato Inglês, com vitória do Nottingham Forest por 2 a 0 no Gtech Community Stadium. Nos últimos cinco encontros registrados, o Forest leva vantagem, com três vitórias contra uma do Brentford, além de um empate. O Forest marcou nove gols e o Brentford sete nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

No Campeonato Inglês, o Brentford ocupa a sexta posição, enquanto o Nottingham Forest aparece na 18ª colocação. A diferença de posições reflete trajetórias opostas na temporada: os Bees brigam por uma vaga europeia, ao passo que o Forest precisa se afastar da zona de rebaixamento.

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