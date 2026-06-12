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Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Brasil x Marrocos
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Marrocos
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Brasil e Marrocos, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - C
New York/New Jersey Stadium


Como assistir Brasil x Marrocos online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo para Brasil x Marrocos estão listados abaixo. A partida conta com ampla cobertura no Brasil, disponível em canais abertos e plataformas de streaming.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Brasil x Marrocos

4-2-3-1
Brasil crest
Brasil
BRA
Formação
Marrocos crest
Marrocos
MAR
4-2-3-1
1A. Becker6Alex Sandro13Danilo3Gabriel4Marquinhos11Raphinha8B. Guimaraes7Vinicius Junior20L. Paqueta5Casemiro9M. Cunha1Y. Bounou3N. Mazraoui2A. Hakimi14I. Diop18C. Riad8A. Ounahi10B. Diaz24N. El Aynaoui6A. Bouaddi23B. El Khannouss11I. Saibari
Marrocos crest
Marrocos
MAR
4-2-3-1
Brasil

Time titular

Marrocos

Técnico

  • C. Ancelotti
  • M. Ouahbi

No lado brasileiro, Carlo Ancelotti assume o comando técnico da Seleção para sua estreia em uma Copa do Mundo com o Brasil. Não há confirmação de escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento — as informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Por parte de Marrocos, Mohamed Ouahbi dirige os Leões do Atlas nesta fase de grupos. Da mesma forma, não há dados divulgados sobre desfalques ou escalação confirmada. Atualizações serão incluídas assim que disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

BRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O Brasil chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A Seleção venceu o Egito por 2 a 1 em 6 de junho, seu resultado mais recente, e antes disso aplicou 6 a 2 no Panamá em maio. A única derrota nesse período foi para a França por 2 a 1, em março. No total, o Brasil marcou 13 gols e sofreu 7 nesse ciclo de cinco partidas.

Marrocos apresenta campanha semelhante em volume: três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco amistosos. O jogo mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Noruega em 7 de junho. Antes disso, a equipe goleou Madagascar por 4 a 0 e Burúndi por 5 a 0. Ao todo, os marroquinos marcaram 13 gols e sofreram apenas 3 nesse período, o que aponta para uma defesa consistente.


Últimos confrontos diretos

BRA

Um

MAR

0

0

Empate

1

1

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

O histórico recente entre as duas seleções é escasso. O único encontro registrado nos últimos anos ocorreu em 25 de março de 2023, em amistoso, com Marrocos vencendo o Brasil por 2 a 1. Naquele confronto, os Leões do Atlas jogaram como mandantes e surpreenderam a Seleção com uma vitória que ainda ressoa como referência para a equipe africana.


Classificação

No Grupo C da Copa do Mundo 2026, o Brasil ocupa a primeira posição, enquanto Marrocos aparece em terceiro lugar na tabela.



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