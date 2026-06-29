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Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Brasil x Japão
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Saiba onde vai passar o jogo entre Brasil e Japão, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Brasil x Japão online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Brasil x Japão tem transmissão ao vivo no Brasil pelos canais e plataformas listados abaixo. O jogo pode ser acompanhado na TV aberta pela Globo e pelo SBT, enquanto o SporTV transmite pelo pay-per-view. Para quem prefere o streaming, Globoplay, Disney+, Caze TV, Claro+, Sky+, Vivo Play, Zapping e N Sports também exibem a partida ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Brasil x Japão

4-1-2-3
Brasil crest
Brasil
BRA
Formação
Japão crest
Japão
JAP
3-4-2-1
1A. Becker3Gabriel4Marquinhos13Danilo16D. Santos20L. Paqueta5Casemiro8B. Guimaraes26Rayan7Vinicius Junior9M. Cunha1Z. Suzuki22T. Tomiyasu4K. Itakura21H. Ito11D. Maeda2Y. Sugawara13K. Nakamura15D. Kamada10R. Doan7A. Tanaka18A. Ueda
Japão crest
Japão
JAP
4-1-2-3
Brasil

Time titular

Japão

Técnico

  • C. Ancelotti
  • H. Moriyasu

Lesões e suspensões

Carlo Ancelotti não conta com Raphinha, ausente por lesão. O provável XI do Brasil tem Alisson Becker no gol; Gabriel, Marquinhos, Danilo e Douglas Santos na defesa; Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo; e Rayan, Vinicius Junior e Matheus Cunha no ataque. Não há suspensões registradas para a Seleção.

Para o Japão, Hajime Moriyasu perde Takefusa Kubo por lesão. O provável XI japonês tem Zion Suzuki no gol; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito e Daizen Maeda na defesa; Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka e Ayase Ueda completando o time. Não há suspensões para o Japão. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões


Retrospecto recente

BRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

JAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O Brasil chega à partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Escócia em 24 de junho, que confirmou a liderança do Grupo C. Antes disso, a Seleção empatou por 1 a 1 com Marrocos e bateu o Haiti por 3 a 0 na fase de grupos. Nos amistosos pré-torneio, o Brasil venceu o Egito por 2 a 1 e goleou o Panamá por 6 a 2. Ao todo, foram 15 gols marcados e quatro sofridos nessas cinco partidas.

O Japão acumula três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com a Suécia em 25 de junho, que garantiu a classificação em segundo no Grupo F. Antes disso, os japoneses venceram a Tunísia por 4 a 0 e empataram por 2 a 2 com a Holanda na estreia. Nos amistosos, bateram a Islândia por 1 a 0 e a Inglaterra por 1 a 0. Nos cinco jogos, o Japão marcou oito gols e sofreu quatro.


Últimos confrontos diretos

BRA

Outros

JAP

4

Vitórias

0

Empate

1

14

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em 14 de outubro de 2025, em amistoso disputado no Japão, com vitória nipônica por 3 a 2 — o resultado mais recente de uma vitória japonesa sobre o Brasil. Antes disso, o Brasil venceu quatro confrontos consecutivos, incluindo um 1 a 0 em junho de 2022 e um 3 a 1 em novembro de 2017. Nos últimos cinco jogos entre os times, o Japão venceu uma vez e o Brasil três.


Classificação

Na fase de grupos, o Brasil terminou na primeira posição do Grupo C, enquanto o Japão avançou como segundo colocado do Grupo F.



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