



Copa do Mundo - Fase Final Houston Stadium





Como assistir Brasil x Japão online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Brasil x Japão tem transmissão ao vivo no Brasil pelos canais e plataformas listados abaixo. O jogo pode ser acompanhado na TV aberta pela Globo e pelo SBT, enquanto o SporTV transmite pelo pay-per-view. Para quem prefere o streaming, Globoplay, Disney+, Caze TV, Claro+, Sky+, Vivo Play, Zapping e N Sports também exibem a partida ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Carlo Ancelotti não conta com Raphinha, ausente por lesão. O provável XI do Brasil tem Alisson Becker no gol; Gabriel, Marquinhos, Danilo e Douglas Santos na defesa; Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo; e Rayan, Vinicius Junior e Matheus Cunha no ataque. Não há suspensões registradas para a Seleção.

Para o Japão, Hajime Moriyasu perde Takefusa Kubo por lesão. O provável XI japonês tem Zion Suzuki no gol; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito e Daizen Maeda na defesa; Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka e Ayase Ueda completando o time. Não há suspensões para o Japão. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 11 Raphinha Lesões e suspensões 8 T. Kubo





Retrospecto recente

O Brasil chega à partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Escócia em 24 de junho, que confirmou a liderança do Grupo C. Antes disso, a Seleção empatou por 1 a 1 com Marrocos e bateu o Haiti por 3 a 0 na fase de grupos. Nos amistosos pré-torneio, o Brasil venceu o Egito por 2 a 1 e goleou o Panamá por 6 a 2. Ao todo, foram 15 gols marcados e quatro sofridos nessas cinco partidas.

O Japão acumula três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com a Suécia em 25 de junho, que garantiu a classificação em segundo no Grupo F. Antes disso, os japoneses venceram a Tunísia por 4 a 0 e empataram por 2 a 2 com a Holanda na estreia. Nos amistosos, bateram a Islândia por 1 a 0 e a Inglaterra por 1 a 0. Nos cinco jogos, o Japão marcou oito gols e sofreu quatro.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em 14 de outubro de 2025, em amistoso disputado no Japão, com vitória nipônica por 3 a 2 — o resultado mais recente de uma vitória japonesa sobre o Brasil. Antes disso, o Brasil venceu quatro confrontos consecutivos, incluindo um 1 a 0 em junho de 2022 e um 3 a 1 em novembro de 2017. Nos últimos cinco jogos entre os times, o Japão venceu uma vez e o Brasil três.





Classificação

Na fase de grupos, o Brasil terminou na primeira posição do Grupo C, enquanto o Japão avançou como segundo colocado do Grupo F.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.