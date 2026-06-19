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Brasil x Haiti: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Brasil x Haiti
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Saiba onde vai passar o jogo entre Brasil e Haiti, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Brasil x Haiti online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Brasil x Haiti

4-2-3-1
Brasil crest
Brasil
BRA
Formação
Haiti crest
Haiti
HAI
4-4-2
1A. Becker16D. Santos4Marquinhos13Danilo3Gabriel5Casemiro8B. Guimaraes11Raphinha20L. Paqueta7Vinicius Junior9M. Cunha1J. Placide8M. Experience5H. Delcroix4R. Ade2C. Arcus15R. Providence10J. Bellegarde21J. Casimir17D. Jean Jacques20F. Pierrot18W. Isidor
Haiti crest
Haiti
HAI
4-2-3-1
Brasil

Time titular

Haiti

Técnico

  • C. Ancelotti
  • S. Migne

Lesões e suspensões

    Carlo Ancelotti deve mandar a campo: Alisson Becker; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel e Danilo; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinicius Junior; Matheus Cunha. O Brasil não registra desfalques por lesão ou suspensão no boletim oficial, mas Neymar segue fora e não viajou com o grupo para Filadélfia.

    No lado do Haiti, Sebastien Migne deve escalar: Johny Placide; Carlens Arcus, Hannes Delcroix, Ricardo Ade e Martin Experience; Ruben Providence e Josue Casimir; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques e Frantzdy Pierrot; Wilson Isidor. A delegação haitiana também não apresenta baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    BRA
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    13/7
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    5/5

    HAI
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    6/5
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    O Brasil chega ao jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A Seleção abriu a Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 com Marrocos, resultado que frustrou as expectativas dado o favoritismo brasileiro. Antes do torneio, a equipe venceu o Egito por 2 a 1 e goleou o Panamá por 6 a 2 em amistosos, mas sofreu uma derrota por 2 a 1 diante da França em março. No total, o Brasil marcou 13 gols e sofreu 8 nas cinco partidas.

    O Haiti, por sua vez, registra duas derrotas, um empate e uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu para a Escócia por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo e caiu diante do Peru por 2 a 1 em amistoso. O resultado mais positivo do período foi a vitória por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia. Les Grenadiers balançaram as redes cinco vezes e sofreram quatro gols nas cinco partidas.


    Últimos confrontos diretos

    BRA

    Outros

    HAI

    2

    Vitórias

    0

    Empate

    0

    13

    Gols feitos

    1
    Jogos com mais de 2.5 gols
    2/2
    Ambos os times marcam
    1/2

    O confronto mais recente entre as duas seleções ocorreu em junho de 2016, pela Copa América, com vitória do Brasil por 7 a 1. Antes disso, em agosto de 2004, o Haiti recebeu o Brasil em amistoso e foi derrotado por 6 a 0. Nos dois únicos jogos registrados entre as equipes, o Brasil venceu com placar agregado de 13 a 1.


    Classificação

    Tanto Brasil quanto Haiti ocupam a terceira posição no Grupo C da Copa do Mundo 2026 após a primeira rodada.



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