



Copa do Mundo - C Philadelphia Stadium





Como assistir Brasil x Haiti online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Carlo Ancelotti deve mandar a campo: Alisson Becker; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel e Danilo; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinicius Junior; Matheus Cunha. O Brasil não registra desfalques por lesão ou suspensão no boletim oficial, mas Neymar segue fora e não viajou com o grupo para Filadélfia.

No lado do Haiti, Sebastien Migne deve escalar: Johny Placide; Carlens Arcus, Hannes Delcroix, Ricardo Ade e Martin Experience; Ruben Providence e Josue Casimir; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques e Frantzdy Pierrot; Wilson Isidor. A delegação haitiana também não apresenta baixas confirmadas por lesão ou suspensão até o momento.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 10 Neymar Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Brasil chega ao jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A Seleção abriu a Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 com Marrocos, resultado que frustrou as expectativas dado o favoritismo brasileiro. Antes do torneio, a equipe venceu o Egito por 2 a 1 e goleou o Panamá por 6 a 2 em amistosos, mas sofreu uma derrota por 2 a 1 diante da França em março. No total, o Brasil marcou 13 gols e sofreu 8 nas cinco partidas.

O Haiti, por sua vez, registra duas derrotas, um empate e uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu para a Escócia por 1 a 0 na estreia da Copa do Mundo e caiu diante do Peru por 2 a 1 em amistoso. O resultado mais positivo do período foi a vitória por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia. Les Grenadiers balançaram as redes cinco vezes e sofreram quatro gols nas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

BRA Outros HAI 2 Vitórias 0 Empate 0 Brasil 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brasil 13 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

O confronto mais recente entre as duas seleções ocorreu em junho de 2016, pela Copa América, com vitória do Brasil por 7 a 1. Antes disso, em agosto de 2004, o Haiti recebeu o Brasil em amistoso e foi derrotado por 6 a 0. Nos dois únicos jogos registrados entre as equipes, o Brasil venceu com placar agregado de 13 a 1.





Classificação

Tanto Brasil quanto Haiti ocupam a terceira posição no Grupo C da Copa do Mundo 2026 após a primeira rodada.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.