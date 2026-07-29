



Copa Sul-Americana - 1/16 29 de jul. de 2026 - 20:30





Como assistir Bragantino x Sporting Cristal online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Bragantino e Sporting Cristal pela Copa Sul-Americana será transmitido pelo Paramount+. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Vagner Mancini ainda não divulgou uma escalação provável para o Bragantino, e não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco. As atualizações serão adicionadas conforme a partida se aproxima.

Roberto Mosquera também não confirmou o time titular do Sporting Cristal para este confronto, sem notícias de desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Mais informações sobre os elencos serão disponibilizadas antes do apito inicial.





Retrospecto recente

O Bragantino chega invicto nas últimas cinco partidas em todas as competições, com duas vitórias e três empates. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Coritiba no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, a equipe empatou sem gols com o próprio Sporting Cristal na Copa Sul-Americana, empatou por 1 a 1 com o Fluminense e venceu o Internacional por 3 a 1 e o Carabobo por 2 a 0. O time marcou seis gols e sofreu apenas dois nessa sequência.

O Sporting Cristal atravessa um momento irregular, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, contra três derrotas e um empate. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Melgar na Primera Division peruana, em 26 de julho. A única vitória do período foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Deportivo Garcilaso. O clube também sofreu derrotas para o Cienciano por 3 a 2 e para o Cerro Porteño por 2 a 0 na Copa Libertadores.





Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as duas equipes nos dados disponíveis foi o empate por 0 a 0 na Copa Sul-Americana em 23 de julho de 2026, quando o Sporting Cristal atuou como mandante. Este jogo representa apenas o segundo encontro entre os clubes na competição, tornando o histórico ainda bastante restrito.





Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 River Plate RIV 6 4 2 0 9 3 +6 14 V E V V V 2 Bragantino BGT 6 3 1 2 12 5 +7 10 V E V D V 3 Carabobo CBF 6 3 0 3 6 5 +1 9 D V D V D 4 Blooming BLO 6 0 1 5 3 17 -14 1 D D D D D Próxima Fase

Na Copa Sul-Americana, o Bragantino ocupa a segunda posição em seu grupo. Não há dados de classificação disponíveis para o Sporting Cristal na competição.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.