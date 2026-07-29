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Copa Sul-Americana
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Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Bragantino x Sporting Cristal
Bragantino
Sporting Cristal
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Bragantino e Sporting Cristal, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa Sul-Americana - 1/16


Como assistir Bragantino x Sporting Cristal online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Bragantino e Sporting Cristal pela Copa Sul-Americana será transmitido pelo Paramount+. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Bragantino x Sporting Cristal

Bragantino crest
Bragantino
BGT
Formação
Sporting Cristal crest
Sporting Cristal
SCR
Sporting Cristal crest
Sporting Cristal
SCR

Técnico

  • V. Mancini

Vagner Mancini ainda não divulgou uma escalação provável para o Bragantino, e não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco. As atualizações serão adicionadas conforme a partida se aproxima.

Roberto Mosquera também não confirmou o time titular do Sporting Cristal para este confronto, sem notícias de desfalques por lesão ou suspensão até o momento. Mais informações sobre os elencos serão disponibilizadas antes do apito inicial.


Retrospecto recente

BGT

BGT - Sequência

CBF
V2-0
INT
V3-1
FLU
E1-1
SCR
E0-0
COR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SCR

SCR - Sequência

CPO
D2-0
CIE
D3-2
GAR
V1-0
BGT
E0-0
FBM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bragantino chega invicto nas últimas cinco partidas em todas as competições, com duas vitórias e três empates. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Coritiba no Brasileirão, em 26 de julho. Antes disso, a equipe empatou sem gols com o próprio Sporting Cristal na Copa Sul-Americana, empatou por 1 a 1 com o Fluminense e venceu o Internacional por 3 a 1 e o Carabobo por 2 a 0. O time marcou seis gols e sofreu apenas dois nessa sequência.

O Sporting Cristal atravessa um momento irregular, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, contra três derrotas e um empate. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Melgar na Primera Division peruana, em 26 de julho. A única vitória do período foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Deportivo Garcilaso. O clube também sofreu derrotas para o Cienciano por 3 a 2 e para o Cerro Porteño por 2 a 0 na Copa Libertadores.


Últimos confrontos diretos

Confrontos

BragantinoEmpateSporting Cristal
0
1
0
Copa Sul-Americana
Sporting Cristal badge
Sporting Cristal
SCR
0
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
0Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O único confronto registrado entre as duas equipes nos dados disponíveis foi o empate por 0 a 0 na Copa Sul-Americana em 23 de julho de 2026, quando o Sporting Cristal atuou como mandante. Este jogo representa apenas o segundo encontro entre os clubes na competição, tornando o histórico ainda bastante restrito.


Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
River PlateRiver PlateRIV
642093+614
V
E
V
V
V
2
BragantinoBragantinoBGT
6312125+710
V
E
V
D
V
3
CaraboboCaraboboCBF
630365+19
D
V
D
V
D
4
BloomingBloomingBLO
6015317-141
D
D
D
D
D
Próxima Fase

Na Copa Sul-Americana, o Bragantino ocupa a segunda posição em seu grupo. Não há dados de classificação disponíveis para o Sporting Cristal na competição.



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