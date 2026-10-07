Brasileirão - Rodada 29 7 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Bragantino x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Bragantino é comandado por Vagner Mancini, mas nenhuma informação confirmada sobre escalação provável, lesionados ou suspensos está disponível para o time da casa neste momento. O Mirassol tem Rafael Guanaes no comando técnico, e da mesma forma, não há dados confirmados sobre desfalques ou relacionados para a equipe visitante. As atualizações de ambos os times devem ser divulgadas mais próximo do apito inicial.

Retrospecto recente

O Bragantino chega para este jogo em má fase no Brasileirão, com quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos da competição. A derrota mais recente foi por 1 a 0 diante do Atlético-MG, resultado que aprofundou a sequência negativa. Antes disso, o time também perdeu para Flamengo (2-1), Bahia (2-3) e São Paulo (2-1), com um único empate contra o Botafogo (1-1). Ao todo, o Bragantino marcou sete gols e sofreu oito nesse período, números que refletem as dificuldades tanto ofensivas quanto defensivas.

O Mirassol apresenta um retrospecto mais equilibrado, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O triunfo mais recente foi sobre o Botafogo por 2 a 0, resultado que demonstra capacidade de competir contra times da parte de cima da tabela. A equipe também empatou com Vitória (2-2) e Palmeiras (1-1), e venceu o Coritiba por 2 a 1 fora de casa. No total, o Mirassol balançou as redes nove vezes e cedeu seis gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Mirassol venceu o Bragantino por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Mirassol leva vantagem com duas vitórias, contra uma do Bragantino, além de dois empates. Os duelos aconteceram em competições distintas, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Paulista.

Classificação

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a 11ª posição, enquanto o Mirassol está em 15º lugar. Os dois times estão na parte intermediária e inferior da tabela, o que torna esta partida relevante para ambos no objetivo de se distanciar da zona de risco.

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