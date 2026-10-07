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Bragantino x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bragantino x Mirassol

Técnico

  • V. Mancini

O Bragantino é comandado por Vagner Mancini, mas nenhuma informação confirmada sobre escalação provável, lesionados ou suspensos está disponível para o time da casa neste momento. O Mirassol tem Rafael Guanaes no comando técnico, e da mesma forma, não há dados confirmados sobre desfalques ou relacionados para a equipe visitante. As atualizações de ambos os times devem ser divulgadas mais próximo do apito inicial.

Retrospecto recente

BGT

BGT - Sequência

SAP
D2-1
BAH
D2-3
BOT
E1-1
FLA
D2-1
CAM
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
MIR

MIR - Sequência

SEP
E1-1
FLA
D2-0
COR
V1-2
VIT
E2-2
BOT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bragantino chega para este jogo em má fase no Brasileirão, com quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos da competição. A derrota mais recente foi por 1 a 0 diante do Atlético-MG, resultado que aprofundou a sequência negativa. Antes disso, o time também perdeu para Flamengo (2-1), Bahia (2-3) e São Paulo (2-1), com um único empate contra o Botafogo (1-1). Ao todo, o Bragantino marcou sete gols e sofreu oito nesse período, números que refletem as dificuldades tanto ofensivas quanto defensivas.

O Mirassol apresenta um retrospecto mais equilibrado, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O triunfo mais recente foi sobre o Botafogo por 2 a 0, resultado que demonstra capacidade de competir contra times da parte de cima da tabela. A equipe também empatou com Vitória (2-2) e Palmeiras (1-1), e venceu o Coritiba por 2 a 1 fora de casa. No total, o Mirassol balançou as redes nove vezes e cedeu seis gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BragantinoEmpateMirassol
1
3
1
Copa do Brasil
Mirassol badge
Mirassol
MIR
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Copa do Brasil
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Paulista
Mirassol badge
Mirassol
MIR
0
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
Brasileirão
Mirassol badge
Mirassol
MIR
1
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Mirassol venceu o Bragantino por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Mirassol leva vantagem com duas vitórias, contra uma do Bragantino, além de dois empates. Os duelos aconteceram em competições distintas, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Paulista.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
5
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2813694240+245
V
D
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
São PauloSão PauloSAP
28106123332+136
D
V
D
V
V
11
BragantinoBragantinoBGT
28106123332+136
D
D
E
D
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2896132842-1433
D
E
V
D
D
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2888122932-332
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2878133038-829
E
D
D
D
V
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a 11ª posição, enquanto o Mirassol está em 15º lugar. Os dois times estão na parte intermediária e inferior da tabela, o que torna esta partida relevante para ambos no objetivo de se distanciar da zona de risco.

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