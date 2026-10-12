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Bragantino x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Escalações de Bragantino x Cruzeiro

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Formação
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team-logoTiago Volpiteam-logoW. Yanteam-logoL. Barbosateam-logoFabinhoteam-logoJuninho Capixabateam-logoRamiresteam-logoG. Rodriguezteam-logoR. Augustoteam-logoFernandoteam-logoG. Marquesteam-logoE. Sashateam-logoO. Costateam-logoJ. JesusM. PereiraM. Pereirateam-logoK. Arroyoteam-logoG. Rojasteam-logoZe Lucasteam-logoF. Moraisteam-logoJ. Marceloteam-logoGersonteam-logoWilliamteam-logoKaio Jorge
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Cruzeiro
CRU
Bragantino

Time titular

Cruzeiro

Técnico

  • V. Mancini
  • A. Jorge

O técnico Vagner Mancini ainda não confirmou a escalação do Bragantino para este confronto. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa, e as novidades devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

No lado do Cruzeiro, Artur Jorge também não revelou o time provável. Da mesma forma, nenhum dado sobre desfalques por lesão ou suspensão foi confirmado até o momento, e atualizações serão adicionadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

BGT

BGT - Sequência

BAH
D2-3
BOT
E1-1
FLA
D2-1
CAM
D1-0
MIR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRU

CRU - Sequência

CAM
D2-1
APR
V3-1
SAN
D2-1
VIT
V1-3
SAP
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Bragantino chega para este jogo com um retrospecto de nenhuma vitória, dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra o Mirassol, e o clube também foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 e pelo Flamengo por 2 a 1 nesse intervalo. A equipe marcou cinco gols e sofreu sete no período, um saldo que reflete a fragilidade defensiva do momento.

O Cruzeiro, por outro lado, apresenta um desempenho mais consistente: três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, e o time também bateu o Vitória por 3 a 1 fora de casa. A única derrota no campeonato nacional nesse recorte foi para o Santos por 2 a 1. O Cruzeiro marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BragantinoEmpateCruzeiro
1
2
2
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Amistosos de clubes
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes foi uma vitória do Cruzeiro por 2 a 1, jogando em casa pelo Brasileirão em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Cruzeiro leva vantagem com três vitórias, contra uma do Bragantino, com um empate. O único triunfo do Bragantino nesse recorte foi em casa, por 1 a 0, também pelo Brasileirão, em abril de 2025.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3018935222+3063
V
V
E
V
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3015874834+1453
V
E
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3013894135+647
V
E
V
E
V
8
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
30109113848-1039
E
D
D
E
D
11
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
3099124348-536
E
D
D
V
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
3089133444-1033
D
E
V
E
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
30711123338-532
E
V
D
V
D
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2939172960-3118
D
D
E
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bragantino está na 11ª colocação, pressionado pela parte de baixo da tabela e sem margem para novos tropeços. O Cruzeiro ocupa o 6º lugar, posição que o mantém na briga por uma vaga nas competições continentais e que torna esta visita ainda mais relevante para as ambições da equipe mineira.

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