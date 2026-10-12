Brasileirão - Rodada 30 12 de out. de 2026 - 20:00

Como assistir Bragantino x Cruzeiro online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Vagner Mancini ainda não confirmou a escalação do Bragantino para este confronto. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa, e as novidades devem ser divulgadas próximo ao início da partida.

No lado do Cruzeiro, Artur Jorge também não revelou o time provável. Da mesma forma, nenhum dado sobre desfalques por lesão ou suspensão foi confirmado até o momento, e atualizações serão adicionadas conforme disponíveis.

Retrospecto recente

O Bragantino chega para este jogo com um retrospecto de nenhuma vitória, dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra o Mirassol, e o clube também foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 e pelo Flamengo por 2 a 1 nesse intervalo. A equipe marcou cinco gols e sofreu sete no período, um saldo que reflete a fragilidade defensiva do momento.

O Cruzeiro, por outro lado, apresenta um desempenho mais consistente: três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, e o time também bateu o Vitória por 3 a 1 fora de casa. A única derrota no campeonato nacional nesse recorte foi para o Santos por 2 a 1. O Cruzeiro marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi uma vitória do Cruzeiro por 2 a 1, jogando em casa pelo Brasileirão em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Cruzeiro leva vantagem com três vitórias, contra uma do Bragantino, com um empate. O único triunfo do Bragantino nesse recorte foi em casa, por 1 a 0, também pelo Brasileirão, em abril de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o Bragantino está na 11ª colocação, pressionado pela parte de baixo da tabela e sem margem para novos tropeços. O Cruzeiro ocupa o 6º lugar, posição que o mantém na briga por uma vaga nas competições continentais e que torna esta visita ainda mais relevante para as ambições da equipe mineira.

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