







Como assistir Bragantino x Coritiba online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Bragantino e Coritiba pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Vagner Mancini não tem desfalques confirmados para o Bragantino nesta partida. Não há lesionados ou suspensos listados, e o treinador ainda não divulgou uma escalação provável. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar.

No lado do Coritiba, Fernando Seabra também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação projetada foi divulgada até o momento. Fique atento às atualizações mais próximas ao horário do jogo.





Retrospecto recente

O Bragantino soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe venceu o Internacional por 3 a 1 e o Vasco por 3 a 0 no Brasileirão, além de superar o Carabobo por 2 a 0 na Copa Sul-Americana. Os dois empates foram contra Fluminense (1 a 1) e Sporting Cristal (0 a 0). O time de Mancini marcou seis gols e sofreu dois nesse período, demonstrando solidez defensiva.

O Coritiba apresenta desempenho irregular, com dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras no Brasileirão. Antes disso, a equipe havia vencido o Bahia por 3 a 2 e o Santos por 3 a 0, mas também perdeu para o Flamengo por 3 a 0 e para o Santos por 2 a 0 na Copa do Brasil. No total, o time paranaense marcou sete gols e sofreu dez nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, pelo Brasileirão, quando o Bragantino venceu o Coritiba por 1 a 0 jogando fora de casa. Nos últimos cinco duelos diretos entre os clubes, o Bragantino saiu vitorioso em quatro oportunidades, com a única vitória do Coritiba sendo um triunfo por 2 a 1 em outubro de 2022. O Bragantino marcou oito gols e sofreu quatro nesse período.





Classificação

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a quinta posição, enquanto o Coritiba aparece em décimo lugar na tabela.









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