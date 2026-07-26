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Bragantino x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Bragantino x Coritiba
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Saiba onde vai passar o jogo entre Bragantino e Coritiba, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Bragantino x Coritiba online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Bragantino e Coritiba pelo Brasileirão tem transmissão confirmada. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Bragantino x Coritiba

Bragantino crest
Bragantino
BGT
Formação
Coritiba crest
Coritiba
COR
Coritiba crest
Coritiba
COR

Técnico

  • V. Mancini

Vagner Mancini não tem desfalques confirmados para o Bragantino nesta partida. Não há lesionados ou suspensos listados, e o treinador ainda não divulgou uma escalação provável. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar.

No lado do Coritiba, Fernando Seabra também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação projetada foi divulgada até o momento. Fique atento às atualizações mais próximas ao horário do jogo.


Retrospecto recente

BGT

BGT - Sequência

VAS
V0-3
CBF
V2-0
INT
V3-1
FLU
E1-1
SCR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COR

COR - Sequência

SAN
D0-2
SAN
V0-3
BAH
V3-2
FLA
D3-0
SEP
D1-3
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bragantino soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe venceu o Internacional por 3 a 1 e o Vasco por 3 a 0 no Brasileirão, além de superar o Carabobo por 2 a 0 na Copa Sul-Americana. Os dois empates foram contra Fluminense (1 a 1) e Sporting Cristal (0 a 0). O time de Mancini marcou seis gols e sofreu dois nesse período, demonstrando solidez defensiva.

O Coritiba apresenta desempenho irregular, com dois triunfos e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras no Brasileirão. Antes disso, a equipe havia vencido o Bahia por 3 a 2 e o Santos por 3 a 0, mas também perdeu para o Flamengo por 3 a 0 e para o Santos por 2 a 0 na Copa do Brasil. No total, o time paranaense marcou sete gols e sofreu dez nesse recorte.


Últimos confrontos diretos

BGT

Outros

COR

4

Vitórias

0

Empate

1

8

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, pelo Brasileirão, quando o Bragantino venceu o Coritiba por 1 a 0 jogando fora de casa. Nos últimos cinco duelos diretos entre os clubes, o Bragantino saiu vitorioso em quatro oportunidades, com a única vitória do Coritiba sendo um triunfo por 2 a 1 em outubro de 2022. O Bragantino marcou oito gols e sofreu quatro nesse período.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a quinta posição, enquanto o Coritiba aparece em décimo lugar na tabela.



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