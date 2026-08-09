Brasileirão - Rodada 22 9 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Bragantino x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Vagner Mancini não tem escalação provável confirmada para o Bragantino, e não há registros de lesionados ou suspensos divulgados até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproxima da partida.

No Corinthians, Fernando Diniz também não tem lista de desfalques ou provável time definido disponível. Atualizações sobre o elenco serão adicionadas à medida que o clube divulgar mais detalhes antes do jogo.

Retrospecto recente

O Bragantino registra dois empates e uma vitória nos três jogos mais recentes. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Sporting Cristal pela Copa Sul-Americana, em 30 de julho. Antes disso, o clube empatou sem gols com o Coritiba no Brasileirão e ficou no 0 a 0 com o mesmo Sporting Cristal na ida. Nos cinco jogos analisados, o Massa Bruta marcou cinco gols e sofreu dois, com dois empates consecutivos antes da vitória mais recente.

O Corinthians vem de uma sequência de dois empates, uma derrota e duas vitórias. A partida mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional na Copa do Brasil, em 6 de agosto. O Timão também venceu o Remo por 3 a 0 no Brasileirão, mas perdeu o jogo de ida para o Internacional por 2 a 0. Nos cinco jogos, a equipe de Diniz marcou oito gols e cedeu quatro.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 12 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Corinthians por 2 a 0 atuando como mandante. Antes disso, o Bragantino venceu o Corinthians por 3 a 0 no Paulista de janeiro de 2026 e por 2 a 1 no Brasileirão de novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros, o Bragantino soma três vitórias contra duas do Corinthians.

Classificação

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a sexta posição, enquanto o Corinthians está em nono lugar.

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