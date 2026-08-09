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Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Bragantino x Corinthians
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bragantino x Corinthians

Bragantino crest
Bragantino
BGT
Formação
Corinthians crest
Corinthians
COR
Corinthians crest
Corinthians
COR

Técnico

  • V. Mancini

O técnico Vagner Mancini não tem escalação provável confirmada para o Bragantino, e não há registros de lesionados ou suspensos divulgados até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproxima da partida.

No Corinthians, Fernando Diniz também não tem lista de desfalques ou provável time definido disponível. Atualizações sobre o elenco serão adicionadas à medida que o clube divulgar mais detalhes antes do jogo.

Retrospecto recente

BGT

BGT - Sequência

INT
V3-1
FLU
E1-1
SCR
E0-0
COR
E0-0
SCR
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
COR

COR - Sequência

REM
V3-0
BAH
E1-1
APR
E0-0
INT
D2-0
INT
V2-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bragantino registra dois empates e uma vitória nos três jogos mais recentes. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Sporting Cristal pela Copa Sul-Americana, em 30 de julho. Antes disso, o clube empatou sem gols com o Coritiba no Brasileirão e ficou no 0 a 0 com o mesmo Sporting Cristal na ida. Nos cinco jogos analisados, o Massa Bruta marcou cinco gols e sofreu dois, com dois empates consecutivos antes da vitória mais recente.

O Corinthians vem de uma sequência de dois empates, uma derrota e duas vitórias. A partida mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional na Copa do Brasil, em 6 de agosto. O Timão também venceu o Remo por 3 a 0 no Brasileirão, mas perdeu o jogo de ida para o Internacional por 2 a 0. Nos cinco jogos, a equipe de Diniz marcou oito gols e cedeu quatro.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BragantinoEmpateCorinthians
3
0
2
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
Paulista
Bragantino badge
Bragantino
BGT
3
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Brasileirão
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
FJ
Paulista
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
2
FJ
8Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 12 de fevereiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Corinthians por 2 a 0 atuando como mandante. Antes disso, o Bragantino venceu o Corinthians por 3 a 0 no Paulista de janeiro de 2026 e por 2 a 1 no Brasileirão de novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros, o Bragantino soma três vitórias contra duas do Corinthians.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
7
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
8
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
9
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
10
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
11
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a sexta posição, enquanto o Corinthians está em nono lugar.

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