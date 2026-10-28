Brasileirão - Rodada 33 28 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Bragantino x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Vagner Mancini ainda não confirmou o time do Bragantino para esta partida, e não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no momento. Atualizações serão adicionadas conforme as informações oficiais forem divulgadas.

No lado da Chapecoense, Lacerda também manteve a escalação em sigilo, sem lista de desfalques confirmada até agora. Torcedores devem acompanhar as novidades mais próximo ao horário do jogo.

Retrospecto recente

O Bragantino soma uma vitória, duas derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A derrota mais recente foi por 2 a 0 contra o Palmeiras, enquanto o resultado mais positivo nesse período foi a goleada por 4 a 2 sobre o Cruzeiro. O time também empatou com Remo e Mirassol, e perdeu para o Atlético-MG. Ao todo, o Bragantino marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

A Chapecoense venceu apenas um jogo e empatou outro nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão, com três derrotas no período. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, mas antes disso o time perdeu para Botafogo, Athletico Paranaense e Vitória, levando quatro gols nesta última. A equipe de Lacerda balançou a rede sete vezes e foi vazada oito no recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pelo Brasileirão, com o Bragantino vencendo fora de casa por 2 a 1. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Bragantino leva vantagem, com vitórias também em setembro de 2021 e em um duelo da Série B em 2013. A Chapecoense venceu um confronto em casa em maio de 2021, e houve ainda um empate entre as equipes na Série B de 2013.

Classificação

No Brasileirão, o Bragantino está na décima posição, enquanto a Chapecoense ocupa a última colocação, em vigésimo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.