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Bragantino x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bragantino x Chapecoense

Técnico

  • V. Mancini

Vagner Mancini ainda não confirmou o time do Bragantino para esta partida, e não há informações disponíveis sobre lesões ou suspensões no momento. Atualizações serão adicionadas conforme as informações oficiais forem divulgadas.

No lado da Chapecoense, Lacerda também manteve a escalação em sigilo, sem lista de desfalques confirmada até agora. Torcedores devem acompanhar as novidades mais próximo ao horário do jogo.

Retrospecto recente

BGT

BGT - Sequência

CAM
D1-0
MIR
E1-1
CRU
V4-2
REM
E1-1
SEP
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CHA

CHA - Sequência

CAM
E1-1
VIT
D4-0
APR
D1-4
BOT
D1-0
FLU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
4/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bragantino soma uma vitória, duas derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos do Brasileirão. A derrota mais recente foi por 2 a 0 contra o Palmeiras, enquanto o resultado mais positivo nesse período foi a goleada por 4 a 2 sobre o Cruzeiro. O time também empatou com Remo e Mirassol, e perdeu para o Atlético-MG. Ao todo, o Bragantino marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

A Chapecoense venceu apenas um jogo e empatou outro nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão, com três derrotas no período. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, mas antes disso o time perdeu para Botafogo, Athletico Paranaense e Vitória, levando quatro gols nesta última. A equipe de Lacerda balançou a rede sete vezes e foi vazada oito no recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BragantinoEmpateChapecoense
3
1
1
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
2
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Bragantino badge
Bragantino
BGT
3
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Série B
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pelo Brasileirão, com o Bragantino vencendo fora de casa por 2 a 1. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Bragantino leva vantagem, com vitórias também em setembro de 2021 e em um duelo da Série B em 2013. A Chapecoense venceu um confronto em casa em maio de 2021, e houve ainda um empate entre as equipes na Série B de 2013.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3221746427+3770
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3220935622+3469
V
V
V
V
E
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3214995041+951
D
D
D
V
V
6
Atlético-MGAtlético-MGCAM
32148104438+650
D
V
V
E
V
7
BahiaBahiaBAH
32131184540+550
E
D
V
D
D
8
SantosSantosSAN
321210104947+246
E
V
D
E
V
9
São PauloSão PauloSAP
32127133736+143
E
V
V
D
D
10
BragantinoBragantinoBGT
32118133938+141
D
E
V
E
D
11
BotafogoBotafogoBOT
32109134451-739
D
V
E
D
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
32811133640-435
V
D
E
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
32810143544-934
V
D
E
E
E
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
32511163450-1626
D
E
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3149183263-3121
V
D
D
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bragantino está na décima posição, enquanto a Chapecoense ocupa a última colocação, em vigésimo.

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