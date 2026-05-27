







Como assistir Bragantino x Carabobo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Bragantino e Carabobo pela Copa Sul-Americana tem transmissão confirmada. O canal de TV e a opção de live stream disponíveis para assistir ao vivo estão listados a seguir.





Notícias e prováveis escalações





No Bragantino, o técnico Vagner Mancini comanda o time, mas não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão até o momento. A escalação provável também ainda não foi divulgada pelo clube. No Carabobo, o treinador Daniel Farias também não tem baixas confirmadas, e o provável time de partida segue sem previsão de divulgação. As atualizações sobre os dois elencos serão incluídas conforme forem confirmadas antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Bragantino tem um retrospecto recente de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Vasco pelo Brasileirão, em 24 de maio. Antes disso, o time empatou em 1 a 1 com o River Plate na própria Copa Sul-Americana e bateu o Vitória por 2 a 0 no campeonato nacional. As derrotas vieram diante do Mirassol, por 2 a 1 na Copa do Brasil, e do Santos, por 2 a 0 no Brasileirão.

O Carabobo apresenta um desempenho mais consistente no período recente, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time venezuelano empatou em 1 a 1 com o Deportivo Táchira no último fim de semana e venceu o Blooming por 2 a 0 na Copa Sul-Americana em 22 de maio. Triunfos consecutivos sobre o Estudiantes de Mérida por 2 a 0 e 1 a 0 reforçam a boa fase, com a única derrota sendo uma virada sofrida diante do Deportivo Táchira por 3 a 1.





Últimos confrontos diretos

BGT Um CBF 0 0 Empate 1 Carabobo 1 - 0 Bragantino 0 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único encontro registrado entre Bragantino e Carabobo nesta base de dados ocorreu em 10 de abril de 2026, pela Copa Sul-Americana, com o Carabobo vencendo por 1 a 0 jogando em casa. O Bragantino, portanto, busca sua primeira vitória sobre o rival venezuelano nesta edição do torneio, desta vez com o apoio de sua torcida.





Classificação

Na tabela do Grupo H da Copa Sul-Americana, o Carabobo ocupa a segunda posição, enquanto o Bragantino está em terceiro lugar.









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