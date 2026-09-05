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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bragantino x Bahia

Bragantino crest
Bragantino
BGT
Formação
Bahia crest
Bahia
BAH
Bahia crest
Bahia
BAH

Técnico

  • V. Mancini

Vagner Mancini comanda o Bragantino para este confronto, mas nenhuma informação confirmada sobre lesionados ou suspensos está disponível até o momento, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Bahia, Rogério Ceni também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhum onze inicial projetado foi anunciado. Mais informações sobre o elenco devem ser divulgadas na véspera da partida.

Retrospecto recente

BGT

BGT - Sequência

CAM
D0-1
APR
E1-1
CAM
E2-2
GRE
V1-0
SAP
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BAH

BAH - Sequência

FLU
E0-0
VAS
E0-0
CHA
E3-3
VIT
V0-2
INT
V3-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bragantino chega ao jogo com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas: uma vitória, dois empates e duas derrotas. A derrota mais recente foi para o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão, em 29 de agosto. Antes disso, a equipe havia vencido o Grêmio por 1 a 0 e empatado com o Atlético-MG em 2 a 2 pela Copa Sul-Americana. No total, o Bragantino marcou cinco gols e sofreu cinco nesse período.

O Bahia vive momento oposto. Ceni acumula dois triunfos e três empates nas últimas cinco rodadas, sem nenhuma derrota. A vitória sobre o Internacional por 3 a 2, em 30 de agosto, foi o resultado mais recente. O time também empatou com a Chapecoense em 3 a 3 e ficou no 0 a 0 tanto com o Vasco quanto com o Fluminense. O Bahia balançou as redes oito vezes e cedeu cinco gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BragantinoEmpateBahia
1
0
4
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
Bahia badge
Bahia
BAH
3
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
Brasileirão
Bahia badge
Bahia
BAH
1
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 18 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Bahia por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Bahia também havia vencido por 2 a 1 em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Bahia leva vantagem com três vitórias, contra uma do Bragantino, com um empate no período — a única exceção favorável ao time paulista foi um triunfo por 2 a 1 em setembro de 2024.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2515734521+2452
E
V
D
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2515645021+2951
V
V
D
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2513663725+1245
E
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2511953932+742
E
V
V
E
E
5
BahiaBahiaBAH
25101053730+740
V
V
E
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2510783333037
V
V
E
V
D
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
9
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
258892625+132
D
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
2486103740-330
D
D
D
E
V
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
247893436-229
V
E
V
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2477102732-528
V
D
D
V
E
16
MirassolMirassolMIR
2567122739-1225
D
E
E
D
D
17
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
18
InternacionalInternacionalINT
25510102631-525
D
E
E
E
E
19
RemoRemoREM
2558123042-1223
D
D
E
E
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2428142549-2414
D
V
E
D
E
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a nona posição, enquanto o Bahia está em quinto lugar na tabela.

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