Brasileirão - Rodada 26 5 de set. de 2026 - 15:00

Como assistir Bragantino x Bahia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Vagner Mancini comanda o Bragantino para este confronto, mas nenhuma informação confirmada sobre lesionados ou suspensos está disponível até o momento, e o provável time titular ainda não foi divulgado. As novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Bahia, Rogério Ceni também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão, e nenhum onze inicial projetado foi anunciado. Mais informações sobre o elenco devem ser divulgadas na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Bragantino chega ao jogo com um aproveitamento irregular nas últimas cinco partidas: uma vitória, dois empates e duas derrotas. A derrota mais recente foi para o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão, em 29 de agosto. Antes disso, a equipe havia vencido o Grêmio por 1 a 0 e empatado com o Atlético-MG em 2 a 2 pela Copa Sul-Americana. No total, o Bragantino marcou cinco gols e sofreu cinco nesse período.

O Bahia vive momento oposto. Ceni acumula dois triunfos e três empates nas últimas cinco rodadas, sem nenhuma derrota. A vitória sobre o Internacional por 3 a 2, em 30 de agosto, foi o resultado mais recente. O time também empatou com a Chapecoense em 3 a 3 e ficou no 0 a 0 tanto com o Vasco quanto com o Fluminense. O Bahia balançou as redes oito vezes e cedeu cinco gols nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em 18 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Bahia por 2 a 0 jogando em casa. Antes disso, o Bahia também havia vencido por 2 a 1 em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Bahia leva vantagem com três vitórias, contra uma do Bragantino, com um empate no período — a única exceção favorável ao time paulista foi um triunfo por 2 a 1 em setembro de 2024.

Classificação

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a nona posição, enquanto o Bahia está em quinto lugar na tabela.

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