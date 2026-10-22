Como assistir Bournemouth x Milan online - Canais de TV e transmissões ao vivo
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Prováveis escalações de Bournemouth x Milan
Técnico
- M. Rose
No Bournemouth, o técnico Marco Rose não poderá contar com Eli Junior Kroupi para esta partida, já que o jovem atacante não foi inscrito na lista da UEFA para a fase de liga da Liga Europa. As demais informações sobre lesionados e suspensos serão atualizadas próximo ao início da partida.
No Milan, Gonçalo Ramos e Samuel Chukwueze estão descartados. O atacante português sofreu uma sobrecarga muscular na panturrilha, enquanto o nigeriano enfrenta uma lesão no quadril com perspectiva de afastamento prolongado. Com isso, o jovem Francesco Camarda deve ganhar mais uma oportunidade no time titular. Atualizações adicionais sobre o elenco serão adicionadas conforme se aproxima o apito inicial.
Retrospecto recente
O Bournemouth chega a esta partida com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Marco Rose venceu o Sunderland por 2 a 0 na rodada mais recente do Campeonato Inglês e também triunfou por 3 a 0 sobre o Sturm Graz na Liga Europa. As duas derrotas vieram contra Chelsea, por 5 a 1, e Liverpool, por 1 a 0, ambas na Premier League. No total, os Cherries marcaram oito gols e sofreram sete nesse período.
O Milan registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Os Rossoneri venceram a Atalanta por 3 a 2 na Serie A e golearam o Salzburg por 4 a 0 na Liga Europa. O único tropeço foi a derrota por 2 a 0 diante do Benfica, também na fase de liga europeia. A equipe de Amorim marcou dez gols e sofreu cinco nesse intervalo, com um empate por 1 a 1 contra o Sassuolo completando o ciclo recente.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O histórico de confrontos diretos entre Bournemouth e Milan é bastante restrito. O único duelo registrado nos últimos anos ocorreu em setembro de 2016, em partida amistosa, com vitória do Milan por 2 a 1. Não há outros encontros competitivos entre os dois clubes no período analisado.
Classificação
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D
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Na tabela da Liga Europa, o Bournemouth ocupa a quinta colocação, enquanto o Milan figura na décima sexta posição. O confronto direto tem peso considerável para os Rossoneri, que precisam reagir na classificação para não se afastar das posições que garantem acesso direto à próxima fase.
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