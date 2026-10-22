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Liga Europa
team-logoBournemouth
Vitality Stadium
team-logoMilan
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Bournemouth x Milan: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Bournemouth x Milan
Bournemouth
Milan
Liga Europa

Saiba onde vai passar o jogo entre Bournemouth e Milan, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga Europa - Rodada 3
Vitality Stadium

Como assistir Bournemouth x Milan online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bournemouth x Milan

Técnico

  • M. Rose

No Bournemouth, o técnico Marco Rose não poderá contar com Eli Junior Kroupi para esta partida, já que o jovem atacante não foi inscrito na lista da UEFA para a fase de liga da Liga Europa. As demais informações sobre lesionados e suspensos serão atualizadas próximo ao início da partida.

No Milan, Gonçalo Ramos e Samuel Chukwueze estão descartados. O atacante português sofreu uma sobrecarga muscular na panturrilha, enquanto o nigeriano enfrenta uma lesão no quadril com perspectiva de afastamento prolongado. Com isso, o jovem Francesco Camarda deve ganhar mais uma oportunidade no time titular. Atualizações adicionais sobre o elenco serão adicionadas conforme se aproxima o apito inicial.

Retrospecto recente

BOU

BOU - Sequência

RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MIL

MIL - Sequência

BEN
D0-2
LEC
V3-0
SAS
E1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bournemouth chega a esta partida com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Marco Rose venceu o Sunderland por 2 a 0 na rodada mais recente do Campeonato Inglês e também triunfou por 3 a 0 sobre o Sturm Graz na Liga Europa. As duas derrotas vieram contra Chelsea, por 5 a 1, e Liverpool, por 1 a 0, ambas na Premier League. No total, os Cherries marcaram oito gols e sofreram sete nesse período.

O Milan registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Os Rossoneri venceram a Atalanta por 3 a 2 na Serie A e golearam o Salzburg por 4 a 0 na Liga Europa. O único tropeço foi a derrota por 2 a 0 diante do Benfica, também na fase de liga europeia. A equipe de Amorim marcou dez gols e sofreu cinco nesse intervalo, com um empate por 1 a 1 contra o Sassuolo completando o ciclo recente.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BournemouthEmpateMilan
0
0
1
Amistosos de clubes
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O histórico de confrontos diretos entre Bournemouth e Milan é bastante restrito. O único duelo registrado nos últimos anos ocorreu em setembro de 2016, em partida amistosa, com vitória do Milan por 2 a 1. Não há outros encontros competitivos entre os dois clubes no período analisado.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Bournemouth ocupa a quinta colocação, enquanto o Milan figura na décima sexta posição. O confronto direto tem peso considerável para os Rossoneri, que precisam reagir na classificação para não se afastar das posições que garantem acesso direto à próxima fase.

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