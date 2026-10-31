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Bournemouth x Leeds: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Bournemouth x Leeds
Bournemouth
Leeds
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Bournemouth e Leeds, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bournemouth x Leeds

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Formação
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
D. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillA. SmithA. SmithRayanRayanL. CookL. CookM. TavernierM. TavernierJ. KluivertJ. KluivertT. AdamsT. AdamsEvanilsonEvanilsonJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinH. WilsonH. WilsonN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Bournemouth

Time titular

Leeds

Técnico

  • M. Rose
  • D. Farke

No Bournemouth, Marco Rose não poderá contar com Julian Araujo, Alex Scott, Veljko Milosavljevic e Alex Toth, todos no departamento médico. O técnico alemão deve escalar Djordje Petrovic no gol, com Antonio Silva e Adrien Truffert na zaga, Adam Smith e James Hill nas laterais, Rayan, Lewis Cook e Marcus Tavernier no meio-campo, e Justin Kluivert, Tyler Adams e Evanilson no ataque.

O Leeds United terá os desfalques de Mateo Joseph e Joe Rodon por lesão. Daniel Farke deve apostar em James Trafford na meta, com Nico Elvedi, Tarik Muharemovic e James Justin na defesa, Ethan Ampadu e Ao Tanaka no meio, Jayden Bogle e Gabriel Gudmundsson pelos lados, e Harry Wilson, Noah Okafor e Dominic Calvert-Lewin no setor ofensivo.

Retrospecto recente

BOU

BOU - Sequência

SGR
V3-0
SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
AVL
V3-0
Gol marcado (sofrido)
14/0
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
LEE

LEE - Sequência

NEW
V4-1
CRY
E0-0
ARS
D2-1
MUN
E1-1
SUN
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bournemouth atravessa a melhor fase do clube na temporada, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições, sem nenhuma derrota nesse período. Os Cherries marcaram 11 gols e sofreram zero nessa sequência, com destaque para o 3 a 0 sobre o Manchester United e o 3 a 0 sobre o AC Milan na Liga Europa.

O Leeds United acumula um aproveitamento mais irregular nos últimos cinco jogos, com uma vitória, três empates e uma derrota. O ponto mais alto foi o 4 a 1 sobre o Newcastle, enquanto a derrota por 2 a 1 para o Arsenal representa o único tropeço. Os visitantes não sofreram gols em dois dos últimos cinco compromissos, o que demonstra solidez defensiva mesmo diante de adversários de nível elevado.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BournemouthEmpateLeeds
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
FJ
Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FJ
11Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2, no Vitality Stadium, em abril de 2026, pela Premier League. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o histórico registra dois empates, uma vitória do Bournemouth e duas do Leeds, com o placar mais expressivo sendo o 4 a 1 do Bournemouth em abril de 2023.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Bournemouth ocupa a 13ª posição, enquanto o Leeds United está em sétimo lugar.

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