Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 Vitality Stadium

Como assistir Bournemouth x Leeds online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Bournemouth, Marco Rose não poderá contar com Julian Araujo, Alex Scott, Veljko Milosavljevic e Alex Toth, todos no departamento médico. O técnico alemão deve escalar Djordje Petrovic no gol, com Antonio Silva e Adrien Truffert na zaga, Adam Smith e James Hill nas laterais, Rayan, Lewis Cook e Marcus Tavernier no meio-campo, e Justin Kluivert, Tyler Adams e Evanilson no ataque.

O Leeds United terá os desfalques de Mateo Joseph e Joe Rodon por lesão. Daniel Farke deve apostar em James Trafford na meta, com Nico Elvedi, Tarik Muharemovic e James Justin na defesa, Ethan Ampadu e Ao Tanaka no meio, Jayden Bogle e Gabriel Gudmundsson pelos lados, e Harry Wilson, Noah Okafor e Dominic Calvert-Lewin no setor ofensivo.

Retrospecto recente

O Bournemouth atravessa a melhor fase do clube na temporada, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições, sem nenhuma derrota nesse período. Os Cherries marcaram 11 gols e sofreram zero nessa sequência, com destaque para o 3 a 0 sobre o Manchester United e o 3 a 0 sobre o AC Milan na Liga Europa.

O Leeds United acumula um aproveitamento mais irregular nos últimos cinco jogos, com uma vitória, três empates e uma derrota. O ponto mais alto foi o 4 a 1 sobre o Newcastle, enquanto a derrota por 2 a 1 para o Arsenal representa o único tropeço. Os visitantes não sofreram gols em dois dos últimos cinco compromissos, o que demonstra solidez defensiva mesmo diante de adversários de nível elevado.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2, no Vitality Stadium, em abril de 2026, pela Premier League. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o histórico registra dois empates, uma vitória do Bournemouth e duas do Leeds, com o placar mais expressivo sendo o 4 a 1 do Bournemouth em abril de 2023.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Bournemouth ocupa a 13ª posição, enquanto o Leeds United está em sétimo lugar.

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