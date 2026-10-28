Carabao Cup - Rodada 4 28 de out. de 2026 - 15:45 Vitality Stadium

Como assistir Bournemouth x Aston Villa online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Para o Bournemouth, o técnico Marco Rose não divulgou a escalação provável nem informações detalhadas sobre lesionados ou suspensos. Mais atualizações devem ser confirmadas próximo ao horário do jogo.

No Aston Villa, Unai Emery também não revelou a provável escalação nem o status dos jogadores. As informações sobre baixas e disponibilidades serão acrescentadas quando divulgadas oficialmente.

Retrospecto recente

O Bournemouth chega a esta partida com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, registrando um aproveitamento sólido. A equipe venceu o Manchester United por 3 a 0 no jogo mais recente e também bateu o Milan por 3 a 0 na Liga Europa. A única derrota nesse período foi por 5 a 1 diante do Chelsea. Ao todo, o time marcou 11 gols e sofreu 6 nas últimas cinco partidas.

O Aston Villa apresenta desempenho ainda mais consistente, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe não perdeu nenhuma partida nesse período, com destaque para o triunfo por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe e a vitória por 2 a 1 contra o Manchester City. O único ponto perdido foi no empate por 2 a 2 com o Brentford.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, disputado no Vitality Stadium em fevereiro de 2026, pelo Campeonato Inglês. Nos últimos cinco encontros, o Aston Villa leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bournemouth, além de um empate. O Villa também aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre os Cherries em novembro de 2025.

Classificação

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