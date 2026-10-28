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Bournemouth x Aston Villa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Carabao Cup

Bournemouth x Aston Villa
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Saiba onde vai passar o jogo entre Bournemouth e Aston Villa, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bournemouth x Aston Villa

Técnico

  • M. Rose

Para o Bournemouth, o técnico Marco Rose não divulgou a escalação provável nem informações detalhadas sobre lesionados ou suspensos. Mais atualizações devem ser confirmadas próximo ao horário do jogo.

No Aston Villa, Unai Emery também não revelou a provável escalação nem o status dos jogadores. As informações sobre baixas e disponibilidades serão acrescentadas quando divulgadas oficialmente.

Retrospecto recente

BOU

BOU - Sequência

CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
MIL
V3-0
MUN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AVL

AVL - Sequência

BRE
E2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bournemouth chega a esta partida com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, registrando um aproveitamento sólido. A equipe venceu o Manchester United por 3 a 0 no jogo mais recente e também bateu o Milan por 3 a 0 na Liga Europa. A única derrota nesse período foi por 5 a 1 diante do Chelsea. Ao todo, o time marcou 11 gols e sofreu 6 nas últimas cinco partidas.

O Aston Villa apresenta desempenho ainda mais consistente, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe não perdeu nenhuma partida nesse período, com destaque para o triunfo por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe e a vitória por 2 a 1 contra o Manchester City. O único ponto perdido foi no empate por 2 a 2 com o Brentford.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BournemouthEmpateAston Villa
0
2
3
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
3Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, disputado no Vitality Stadium em fevereiro de 2026, pelo Campeonato Inglês. Nos últimos cinco encontros, o Aston Villa leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bournemouth, além de um empate. O Villa também aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre os Cherries em novembro de 2025.

Classificação

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