Brasileirão - Rodada 27 12 de set. de 2026 - 19:30

Como assistir Botafogo x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Botafogo, o técnico Rodrigo Bellao não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais informações sobre o elenco serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Bragantino, o treinador Vagner Mancini também não possui baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhuma equipe titular projetada foi anunciada, e as novidades do elenco serão atualizadas na véspera do confronto.

Retrospecto recente

O Botafogo soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Palmeiras no Brasileirão, após a goleada sofrida de 3 a 0 diante do Flamengo. No período, o time marcou dois gols e sofreu sete nas partidas do campeonato nacional.

O Bragantino registra uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Bahia no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência que incluía um triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio. O time marcou seis gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 1 jogando fora de casa. Nos últimos cinco encontros, o Botafogo leva vantagem com três vitórias contra uma do Bragantino, além de um empate — incluindo dois duelos pela Copa do Brasil em 2025, ambos vencidos pelo time carioca.

Classificação

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a nona posição, enquanto o Botafogo aparece em 14º lugar na tabela.

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