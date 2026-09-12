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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo x Bragantino

Técnico

  • Rodrigo Bellao

No Botafogo, o técnico Rodrigo Bellao não tem lesionados ou suspensos confirmados para esta partida, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais informações sobre o elenco serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Bragantino, o treinador Vagner Mancini também não possui baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhuma equipe titular projetada foi anunciada, e as novidades do elenco serão atualizadas na véspera do confronto.

Retrospecto recente

BOT

BOT - Sequência

VIT
D1-0
CIE
V1-0
APR
D2-3
FLA
D3-0
SEP
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BGT

BGT - Sequência

APR
E1-1
CAM
E2-2
GRE
V1-0
SAP
D2-1
BAH
D2-3
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Botafogo soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Palmeiras no Brasileirão, após a goleada sofrida de 3 a 0 diante do Flamengo. No período, o time marcou dois gols e sofreu sete nas partidas do campeonato nacional.

O Bragantino registra uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Bahia no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência que incluía um triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio. O time marcou seis gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

BotafogoEmpateBragantino
4
0
1
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
FJ
Brasileirão
Botafogo badge
Botafogo
BOT
4
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Copa do Brasil
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
Botafogo badge
Botafogo
BOT
1
FJ
Copa do Brasil
Botafogo badge
Botafogo
BOT
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Botafogo badge
Botafogo
BOT
0
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em março de 2026, pelo Brasileirão, quando o Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 1 jogando fora de casa. Nos últimos cinco encontros, o Botafogo leva vantagem com três vitórias contra uma do Bragantino, além de um empate — incluindo dois duelos pela Copa do Brasil em 2025, ambos vencidos pelo time carioca.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2615834521+2453
E
E
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2612683837+142
V
D
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
2710893738-138
E
D
V
V
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
12
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
13
SantosSantosSAN
258893738-132
V
V
E
V
D
14
BotafogoBotafogoBOT
2587103740-331
E
D
D
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2577112733-628
D
V
D
D
V
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
26510112834-625
D
D
E
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2538142750-2317
V
D
V
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Bragantino ocupa a nona posição, enquanto o Botafogo aparece em 14º lugar na tabela.

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