Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Série B
team-logoBotafogo-SP
team-logoAmérica-MG
Assista aqui! Disney+
GOAL-e

Traduzido por

Botafogo-SP x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Botafogo-SP x América-MG
Botafogo-SP
América-MG
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Botafogo-SP e América-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Série B - Rodada 21

Como assistir Botafogo-SP x América-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Escalações de Botafogo-SP x América-MG

4-3-3
Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP
Formação
América-MG crest
América-MG
AMM
4-3-3
1V. Bernardes6P. Brey22G. Inocencio3Ericson13Wallace8E. Morelli10Rafael Gava16M. Sales30J. Hugo23W. Santos9Hygor1Gustavo26Manoel Messias3L. Sosa32F. Dahora29Dalbert8F. Amaral10Y. Souza5F. Elizari20P. Victor11G. Barros7G. Parede
América-MG crest
América-MG
AMM
4-3-3
Botafogo-SP

Time titular

América-MG

Reservas

Técnico

  • C. Tencati
  • U. Louzer

O técnico Claudio Tencati não divulgou informações sobre desfalques ou prováveis escalações do Botafogo-SP para esta partida. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o dia do jogo.

No América-MG, o treinador Umberto Louzer também não confirmou lesionados, suspensos ou o time provável. A composição do Coelho para o confronto deve ser definida nos dias anteriores à partida.

Retrospecto recente

BSP

BSP - Sequência

AVF
V3-1
SPO
E3-3
LON
E0-0
JUV
V4-2
FOR
D1-0
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AMM

AMM - Sequência

CUI
D1-0
LON
E1-1
CEA
E1-1
AVF
D2-1
GOI
V1-0
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Botafogo-SP registra duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco partidas da Série B. A equipe perdeu o jogo mais recente para o Fortaleza por 1 a 0, mas antes havia goleado o Juventude por 4 a 2. O time anotou 8 gols e sofreu 6 nesse período, com um empate em 3 a 3 diante do Sport mostrando a tendência ofensiva do grupo.

O América-MG tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi sobre o Goiás por 1 a 0, enquanto o clube perdeu para o Avaí por 2 a 1 e para o Cuiabá pelo mesmo placar. O Coelho marcou 4 gols e cedeu 4 nesse recorte, sem conseguir encadear resultados positivos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Botafogo-SPEmpateAmérica-MG
2
1
2
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
1
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
2
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
2
América-MG badge
América-MG
AMM
1
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
1
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
3
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
América-MG badge
América-MG
AMM
1
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 1º de abril de 2026, pela Série B, com o América-MG como mandante: o Botafogo-SP venceu por 2 a 1. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Botafogo-SP leva vantagem com três vitórias contra uma do América-MG, além de um empate. O saldo de gols também favorece o Botafogo-SP, que marcou 7 e sofreu 6 nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2011722312+1140
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2010552212+1035
V
D
V
V
E
3
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2010462319+434
V
D
V
D
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
7
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
9
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
10
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
11
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2061041918+128
E
V
E
E
D
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
15
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
16
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Botafogo-SP ocupa a 15ª posição, enquanto o América-MG figura na 19ª colocação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google