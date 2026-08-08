Série B - Rodada 21 8 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Botafogo-SP x América-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Claudio Tencati não divulgou informações sobre desfalques ou prováveis escalações do Botafogo-SP para esta partida. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o dia do jogo.

No América-MG, o treinador Umberto Louzer também não confirmou lesionados, suspensos ou o time provável. A composição do Coelho para o confronto deve ser definida nos dias anteriores à partida.

Retrospecto recente

O Botafogo-SP registra duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco partidas da Série B. A equipe perdeu o jogo mais recente para o Fortaleza por 1 a 0, mas antes havia goleado o Juventude por 4 a 2. O time anotou 8 gols e sofreu 6 nesse período, com um empate em 3 a 3 diante do Sport mostrando a tendência ofensiva do grupo.

O América-MG tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi sobre o Goiás por 1 a 0, enquanto o clube perdeu para o Avaí por 2 a 1 e para o Cuiabá pelo mesmo placar. O Coelho marcou 4 gols e cedeu 4 nesse recorte, sem conseguir encadear resultados positivos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 1º de abril de 2026, pela Série B, com o América-MG como mandante: o Botafogo-SP venceu por 2 a 1. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Botafogo-SP leva vantagem com três vitórias contra uma do América-MG, além de um empate. O saldo de gols também favorece o Botafogo-SP, que marcou 7 e sofreu 6 nesse recorte.

Classificação

Na tabela da Série B, o Botafogo-SP ocupa a 15ª posição, enquanto o América-MG figura na 19ª colocação.

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