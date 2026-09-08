Liga dos Campeões - Rodada 1 8 de set. de 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Como assistir Borussia Dortmund x Villarreal online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Niko Kovac tem uma lista considerável de ausências para este jogo. Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias e Justin Lerma estão fora por lesão, enquanto Ramy Bensebaini e Nico Schlotterbeck cumprem suspensão. O provável XI do Dortmund é: Gregor Kobel; Joane Gadou, Daniel Svensson, Waldemar Anton, Julian Ryerson; Konstantinos Karetsas, Joey Veerman, Jobe Bellingham; Ethan Nwaneri, Maximilian Beier, Serhou Guirassy.

No Villarreal, Juan Foyth é o único desfalque confirmado por lesão, e Iñigo Pérez não tem jogadores suspensos. O provável XI do clube espanhol é: Peter Gulacsi; Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepé, Santi Comesaña, Tajon Buchanan, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Borussia Dortmund chega ao jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a virada sobre o Hoffenheim por 3 a 2 na Bundesliga, em 5 de setembro. Antes disso, a equipe goleou o HEBC Hamburg por 5 a 0 na Copa da Alemanha e estreou na Bundesliga com vitória por 2 a 0 sobre o Hamburgo. As únicas derrotas na sequência foram para o Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha e para a Roma em amistoso, com empate por 2 a 2. O Dortmund marcou nove gols e sofreu sete nesse período.

O Villarreal acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi em casa, por 3 a 2 para o Deportivo de A Coruña, em 5 de setembro. Antes disso, a equipe empatou com o Atlético de Madrid por 2 a 2 e com o Racing Santander por 2 a 2 nas duas primeiras rodadas da LaLiga. A única vitória no período veio em amistoso contra o Galatasaray. O Villarreal marcou sete gols e sofreu nove nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em 25 de novembro de 2025, pela Champions League, quando o Borussia Dortmund recebeu o Villarreal no Signal Iduna Park e venceu por 4 a 0. Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 em um amistoso em agosto de 2024, e o Villarreal havia vencido por 2 a 0 em outro amistoso em julho de 2022. No cômputo geral dos três jogos registrados, Dortmund e Villarreal têm uma vitória cada, com um empate, embora o triunfo mais recente dos alemães tenha sido o mais expressivo da série.

Classificação

Na tabela da Champions League, Borussia Dortmund e Villarreal estão empatados na primeira posição.

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