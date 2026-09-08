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Borussia Dortmund x Villarreal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Borussia Dortmund x Villarreal
Borussia Dortmund
Villarreal
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Saiba onde vai passar o jogo entre Borussia Dortmund e Villarreal, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 1
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Villarreal

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formação
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
G. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonK. KaretsasK. KaretsasJ. VeermanJ. VeermanE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyP. GulacsiP. GulacsiS. MourinoS. MourinoL. CostaL. CostaR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroN. PepeN. PepeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. Moreno
Villarreal crest
Villarreal
VIL
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Time titular

Villarreal

Técnico

  • N. Kovac
  • I. Perez

Niko Kovac tem uma lista considerável de ausências para este jogo. Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias e Justin Lerma estão fora por lesão, enquanto Ramy Bensebaini e Nico Schlotterbeck cumprem suspensão. O provável XI do Dortmund é: Gregor Kobel; Joane Gadou, Daniel Svensson, Waldemar Anton, Julian Ryerson; Konstantinos Karetsas, Joey Veerman, Jobe Bellingham; Ethan Nwaneri, Maximilian Beier, Serhou Guirassy.

No Villarreal, Juan Foyth é o único desfalque confirmado por lesão, e Iñigo Pérez não tem jogadores suspensos. O provável XI do clube espanhol é: Peter Gulacsi; Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepé, Santi Comesaña, Tajon Buchanan, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.

Retrospecto recente

BVB

BVB - Sequência

ROM
E2-2
FCB
D1-2
HSV
V2-0
HAM
V0-5
TSG
V2-3
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VIL

VIL - Sequência

GAL
V1-2
SAN
E2-2
ATM
E2-2
ALA
D1-0
COR
D2-3
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Borussia Dortmund chega ao jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a virada sobre o Hoffenheim por 3 a 2 na Bundesliga, em 5 de setembro. Antes disso, a equipe goleou o HEBC Hamburg por 5 a 0 na Copa da Alemanha e estreou na Bundesliga com vitória por 2 a 0 sobre o Hamburgo. As únicas derrotas na sequência foram para o Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha e para a Roma em amistoso, com empate por 2 a 2. O Dortmund marcou nove gols e sofreu sete nesse período.

O Villarreal acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi em casa, por 3 a 2 para o Deportivo de A Coruña, em 5 de setembro. Antes disso, a equipe empatou com o Atlético de Madrid por 2 a 2 e com o Racing Santander por 2 a 2 nas duas primeiras rodadas da LaLiga. A única vitória no período veio em amistoso contra o Galatasaray. O Villarreal marcou sete gols e sofreu nove nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Borussia DortmundEmpateVillarreal
1
1
1
Liga dos Campeões
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
4
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
Amistosos de clubes
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
Amistosos de clubes
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O confronto mais recente entre os dois clubes foi em 25 de novembro de 2025, pela Champions League, quando o Borussia Dortmund recebeu o Villarreal no Signal Iduna Park e venceu por 4 a 0. Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 em um amistoso em agosto de 2024, e o Villarreal havia vencido por 2 a 0 em outro amistoso em julho de 2022. No cômputo geral dos três jogos registrados, Dortmund e Villarreal têm uma vitória cada, com um empate, embora o triunfo mais recente dos alemães tenha sido o mais expressivo da série.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na tabela da Champions League, Borussia Dortmund e Villarreal estão empatados na primeira posição.

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