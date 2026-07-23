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Bolívar x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Bolívar x Grêmio
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Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Bolívar e Grêmio, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Bolívar x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Bolívar e Grêmio pela Copa Sul-Americana tem transmissão confirmada. Veja abaixo as opções de canal de TV e streaming disponíveis para acompanhar a partida ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Bolívar x Grêmio

Bolívar crest
Bolívar
BOL
Formação
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Grêmio crest
Grêmio
GRE

Técnico

  • V. Soria

O técnico do Bolívar, Vladimir Soria, não tem desfalques confirmados divulgados para este confronto. Nenhuma escalação provável foi disponibilizada, e informações sobre lesões ou suspensões não constam nos dados oficiais até o momento.

No Grêmio, o treinador Luis Castro também não tem lista de relacionados ou projeção de time titular confirmada. Dados sobre lesionados ou suspensos não foram divulgados. As informações serão atualizadas conforme o clube se aproximar da data do jogo.


Retrospecto recente

BOL

BOL - Sequência

VIN
D3-2
FLU
D2-1
INR
D1-3
STR
E1-1
GUA
V4-0
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
GRE

GRE - Sequência

PAL
V2-0
SAN
V3-2
CAT
E2-2
COR
D1-3
MIR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Bolívar soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. A campanha mais recente foi a goleada sobre o Guabirá por 4 a 0, mas antes disso a equipe boliviana perdeu três partidas seguidas, incluindo 1 a 3 para o Independiente Rivadavia e 1 a 2 para o Fluminense na Copa Libertadores.

O Grêmio registra duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo período. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Mirassol no Brasileirão. O time gaúcho venceu o Santos por 3 a 2 e o Palestino por 2 a 0 na Copa Sul-Americana, mas também cedeu empate de 2 a 2 ao Montevideo City Torque e perdeu por 3 a 1 para o Corinthians.


Últimos confrontos diretos

BOL

Outros

GRE

1

0

Empate

1

1

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/2
Ambos os times marcam
0/2

Os registros de confrontos diretos entre Bolívar e Grêmio são escassos. O histórico disponível remonta à Copa Libertadores de 2003, quando as equipes se enfrentaram duas vezes. O Bolívar venceu em casa por 1 a 0 em abril daquele ano, enquanto o Grêmio triunfou pelo mesmo placar no jogo disputado no Brasil em março de 2003. Cada equipe venceu um dos dois confrontos registrados.


Classificação

Na Copa Sul-Americana, o Grêmio ocupa a segunda posição do grupo. A classificação do Bolívar na competição não está disponível nos dados fornecidos.



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