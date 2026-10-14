Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Como assistir Bodo/Glimt x Borussia Dortmund online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Bodo/Glimt terá desfalque confirmado: Odin Luraas Bjoertuft está suspenso e não poderá participar do confronto. Kjetil Knutsen deve escalar Nikita Haikin no gol, com Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Villads Nielsen e Fredrik Sjoevold na defesa, além de uma linha de meio-campo composta por Joshua Kitolano, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg e Sondre Auklend, com Andreas Helmersen e Ole Blomberg no ataque.

No Dortmund, Emre Can está fora por lesão. Niko Kovac deve utilizar Gregor Kobel na meta, com Daniel Svensson, Waldemar Anton e Joane Gadou na defesa e Joey Veerman como lateral. Marcel Sabitzer e Felix Nmecha formam a dupla de volantes, com Maximilian Beier, Konstantinos Karetsas e Luca Reggiani apoiando Serhou Guirassy no ataque.

Retrospecto recente

O Bodo/Glimt registra dois triunfos, uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições, além de mais uma vitória na Copa norueguesa. A equipe venceu o Kristiansund por 3 a 1 na rodada mais recente do Eliteserien e goleou o Rana FK por 6 a 2 na Copa. A derrota por 5 a 0 para o Bayern de Munique na Champions e o revés por 2 a 1 para o Brann no campeonato nacional mostram que o time ainda enfrenta instabilidade. Ao todo, o Glimt marcou 11 gols e sofreu 11 nos últimos cinco jogos.

O Borussia Dortmund acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A sequência inclui triunfos sobre Stuttgart (1 a 0), Paderborn (3 a 0) e Villarreal (3 a 2) na Champions League, além de uma vitória sobre o Hoffenheim (3 a 2). O empate mais recente, por 2 a 2 com o Werder Bremen, interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas. O time balançou as redes 11 vezes e sofreu seis gols nesse período.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as duas equipes na Liga dos Campeões é restrito a um único confronto registrado: em dezembro de 2025, Borussia Dortmund e Bodo/Glimt empataram por 2 a 2, com o jogo disputado no estádio do clube alemão. Com apenas um encontro nos dados disponíveis, não há padrão estatístico suficiente para traçar tendências, mas o equilíbrio daquele resultado indica que o Glimt é capaz de competir mesmo diante de adversários de maior expressão europeia.

Classificação

Na tabela da fase de liga da Champions League, o Bodo/Glimt ocupa a 36ª posição, o que significa que o clube norueguês está fora da zona de classificação e precisa de pontos com urgência para manter vivas as esperanças de avançar. O Dortmund, na 11ª colocação, está bem posicionado para garantir a classificação direta às oitavas de final, e uma vitória em Bodø consolidaria ainda mais essa condição.

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