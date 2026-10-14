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Bodo/Glimt x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund
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Borussia Dortmund
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Saiba onde vai passar o jogo entre Bodo/Glimt e Borussia Dortmund, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bodo/Glimt x Borussia Dortmund

4-3-3
Bodo/Glimt crest
Bodo/Glimt
BOD
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
N. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanV. NielsenV. NielsenF. SjoevoldF. SjoevoldJ. KitolanoJ. KitolanoS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendA. HelmersenA. HelmersenO. BlombergO. BlombergG. KobelG. KobelD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouJ. VeermanJ. VeermanM. SabitzerM. SabitzerF. NmechaF. NmechaM. BeierM. BeierK. KaretsasK. KaretsasL. ReggianiL. ReggianiS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-3-3
Bodo/Glimt

Time titular

Borussia Dortmund

Técnico

  • K. Knutsen
  • N. Kovac

O Bodo/Glimt terá desfalque confirmado: Odin Luraas Bjoertuft está suspenso e não poderá participar do confronto. Kjetil Knutsen deve escalar Nikita Haikin no gol, com Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Villads Nielsen e Fredrik Sjoevold na defesa, além de uma linha de meio-campo composta por Joshua Kitolano, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg e Sondre Auklend, com Andreas Helmersen e Ole Blomberg no ataque.

No Dortmund, Emre Can está fora por lesão. Niko Kovac deve utilizar Gregor Kobel na meta, com Daniel Svensson, Waldemar Anton e Joane Gadou na defesa e Joey Veerman como lateral. Marcel Sabitzer e Felix Nmecha formam a dupla de volantes, com Maximilian Beier, Konstantinos Karetsas e Luca Reggiani apoiando Serhou Guirassy no ataque.

Retrospecto recente

BOD

BOD - Sequência

FCB
D5-0
SAN
V3-2
BRA
D2-1
RAN
V2-6
KBK
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BVB

BVB - Sequência

TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
STU
V0-1
SVW
E2-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bodo/Glimt registra dois triunfos, uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições, além de mais uma vitória na Copa norueguesa. A equipe venceu o Kristiansund por 3 a 1 na rodada mais recente do Eliteserien e goleou o Rana FK por 6 a 2 na Copa. A derrota por 5 a 0 para o Bayern de Munique na Champions e o revés por 2 a 1 para o Brann no campeonato nacional mostram que o time ainda enfrenta instabilidade. Ao todo, o Glimt marcou 11 gols e sofreu 11 nos últimos cinco jogos.

O Borussia Dortmund acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A sequência inclui triunfos sobre Stuttgart (1 a 0), Paderborn (3 a 0) e Villarreal (3 a 2) na Champions League, além de uma vitória sobre o Hoffenheim (3 a 2). O empate mais recente, por 2 a 2 com o Werder Bremen, interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas. O time balançou as redes 11 vezes e sofreu seis gols nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Bodo/GlimtEmpateBorussia Dortmund
0
1
0
Liga dos Campeões
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodo/Glimt badge
Bodo/Glimt
BOD
2
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O histórico recente entre as duas equipes na Liga dos Campeões é restrito a um único confronto registrado: em dezembro de 2025, Borussia Dortmund e Bodo/Glimt empataram por 2 a 2, com o jogo disputado no estádio do clube alemão. Com apenas um encontro nos dados disponíveis, não há padrão estatístico suficiente para traçar tendências, mas o equilíbrio daquele resultado indica que o Glimt é capaz de competir mesmo diante de adversários de maior expressão europeia.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da fase de liga da Champions League, o Bodo/Glimt ocupa a 36ª posição, o que significa que o clube norueguês está fora da zona de classificação e precisa de pontos com urgência para manter vivas as esperanças de avançar. O Dortmund, na 11ª colocação, está bem posicionado para garantir a classificação direta às oitavas de final, e uma vitória em Bodø consolidaria ainda mais essa condição.

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