Copa Sul-Americana - Semifinal 13 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Boca Juniors x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Boca Juniors é treinado por Rodolfo Arruabarrena. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos para a partida, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme o clube liberar mais informações.

No Vasco da Gama, Pedro Emanuel também não tem novidades confirmadas sobre desfalques ou pendurados. A provável escalação não foi revelada até o momento. Fique atento para as últimas notícias mais próximas do início da partida.

Retrospecto recente

O Boca Juniors soma dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 diante do Instituto no Campeonato Argentino. Antes disso, o clube venceu Unión de Santa Fé por 3 a 0 e San Lorenzo por 0 a 2. No total, o Boca marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

O Vasco da Gama chega em grande fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou empatada por 0 a 0 com o Remo no Brasileirão. Antes disso, o clube carioca venceu o Botafogo por 1 a 2 e goleou o Coritiba por 5 a 0. O Vasco marcou dez gols e sofreu apenas dois nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Boca Juniors e Vasco da Gama não estão disponíveis para este artigo. O histórico entre os clubes será atualizado conforme as informações forem liberadas.

Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama ocupa a segunda posição do grupo. O Boca Juniors não tem posição registrada na competição dentro dos dados disponíveis.

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